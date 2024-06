El BNG pide una comisión de investigación sobre la AP-9 en la que comparezcan Aznar y Feijóo

El BNG ha registrado en el Parlamento la petición de una comisión de investigación sobre la privatización de la AP-9 y la prórroga que alargó la concesión de Audasa hasta el 2048 y que Bruselas considera irregular. La Comisión Europea ha pedido explicaciones al Estado español sobre ella debido a que se hizo sin que mediara licitación pública, como establece la normativa comunitaria.

En este contexto y en medio de la ofensiva de los nacionalistas para conseguir la transferencia de la titularidad de la autopista a la Xunta y la liberación de los peajes, el partido ha presentado la propuesta de la comisión de investigación, pidiendo a Alfonso Rueda que no la vete para «tapar responsabilidades de su partido», en referencia, principalmente, a José María Aznar.

Si bien el reglamento del Parlamento permite de forma extraordinaria y solo una vez por legislatura la puesta en marcha de un órgano de este tipo de forma automática si así lo solicitan dos grupos parlamentarios o un quinto de los miembros de la Cámara –25 diputados–, en BNG ha optado por la vía ordinaria.

La privatización de la AP-9

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, justificó la petición en que la propia Comisión Europea apuntó «irregularidades» al considerar, en dos ocasiones, que la ampliación de la concesión es ilegal porque se incumplió la legislación europea en materia de contratos, vulnerando dos principios fundamentales: el de igualdad de trato entre operadores jurídicos y el de transparencia. A este hecho «ya muy grave en sí mismo», Pontón ha sumado otro relevado ahora por el Comisario de Interior al señalar que «el Ejecutivo presidido por José María Aznar ya planeaba en 1999 la privatización y que la prórroga de la concesión era un mecanismo para aumentar su valor de mercado».

«El Partido Popular hizo que los gallegos y las gallegas paguemos los peajes más caros del Estado, única y exclusivamente para incrementar los beneficios de las empresas concesionarias», ha recriminado, para señalar a continuación que el PP «traicionó los intereses de Galicia» para que «sus empresas amigas hiciesen un negocio redondo». «Es un escándalo que hay que investigar, caiga quien caiga», ha recalcado en la comparecencia posterior a la reunión de trabajo del gobierno alternativo del BNG.

El BNG presenta en registro la petición de una comisión de investigación sobre la AP-9

Pide el apoyo de Rueda

La líder nacionalista ha recordado que las comisiones de investigación en la Cámara gallega, tal y como están reguladas, no están circunscritas a aquellos asuntos en los que tiene competencias directas la Xunta, sino que también abarcan explícitamente cualquier asunto de interés general como este que afecta al país.

«Es evidente que la ampliación de la concesión y la privatización de la AP-9 supuso un golpe muy duro para Galicia porque nos hace pagar peajes durante más tiempo, porque hace que nuestra economía se resienta precisamente por esos peajes y porque incidió e incide en la movilidad de nuestro país«, ha argumentado.

Por eso, ha reclamado al PP que «no ponga excusas de mal pagador» y apoye una comisión que permitirá al Parlamento cumplir su función de investigar unas decisiones que van en contra de los intereses de Galicia y a los gallegos «conocer la verdad» sobre «como y por qué» se amplió la concesión y se privatizó la autopista gallega. «Solo quien tiene algo que ocultar teme una comisión de investigación», ha afirmado.

Comparecientes

Con este objetivo, ha defendido la necesidad de que, en el seno de esta comisión de «máxima urgencia democrática», comparezcan en la Cámara gallega los máximos responsables de la operación. Tras citar a Aznar, ha apuntado también al exministro de Fomento y a las personas que participaban de la gestión y que «después cruzaron puertas giratorias», así como al expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al recordar que en la privatización era conselleiro de Infraestructuras en el gobierno de Fraga que avaló el proceso», ha señalado.

Pontón ha dicho que esas «puertas giratorias» fueron aprovechadas por personas como Luis Bárcenas, que trabajó para Audasa, el exministro Arias Salgado, que gestionó la ampliación y privatización de la AP-9 y que en 2005 fue fichado pro Sacyr, al igual que Francisco Moure y José Ramón Calderón, que eran consejeros de ENA Infraestructuras en el momento de la privatización.

Rueda, abierto a analizar «responsabilidades»

El presidente de la Xunta, por su parte, se ha mostrado abierto a «hablar» y «ver las responsabilidades» que han podido tener «sucesivos gobiernos» en las prórrogas a la autopista AP-9, según señaló en la comparecencia posterior al Consello da Xunta. «Yo no me niego a hablarlo y ver las responsabilidades que pudiese haber de sucesivos gobiernos y de sucesivos ministros de diferentes partidos, que no sé si las hay o no», ha dicho el presidente Alfonso Rueda, que, no obstante, ha instado a hablar en primer término «de las posibilidades de transferencia y de gratuidad» de esta infraestructura.

Para el dirigente autonómico, el Partido Socialista «está muy interesado en hablar de lo anterior, donde hubo diferentes gobiernos, para no hablar de lo que tiene encima de la mesa», la transferencia de la AP-9, que «es lo que realmente estamos esperando en Galicia».