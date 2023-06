El dilema de Rueda: ¿una única vicepresidencia para Diego Calvo y Economía para Miguel Corgos?

Alfonso Rueda afronta la primera remodelación de su Gobierno desde que heredó el puesto de Alberto Núñez Feijóo hace poco más de un año. La marcha de Francisco Conde, vicepresidente primero y responsable de Economía, exige al presidente de la Xunta buscar reemplazo para un puesto clave en el Ejecutivo, no solo por tratarse del número dos de su gabinete, sino también por ser la pieza clave en políticas de industria, energía y en los proyectos enfocados a los Next Generation.

Poco desveló Rueda en el día que se conoció la marcha de Conde, que tendrá que cesar esta misma semana para encabezar la lista del PP por Lugo a las elecciones generales. Simplemente señaló que hay la «oportunidad» de hacer cambios, que lo hablará con los miembros de su Gobierno y que no diseñara modificaciones de calado salvo que estos sean requeridos «para otros destinos». «Si no, no tengo ninguna necesidad de hacer un cambio ahora», zanjó el presidente de la Xunta.

¿Quién sustituirá a Conde?

Sin embargo, hay que sustituir a Conde y a sus amplios poderes como vicepresidente económico. A priori, la fórmula que venía utilizando Feijóo y que parece del gusto de Rueda es la promoción interna de perfiles técnicos. Paula Uría es la mejor colocada al haber ocupado la dirección xeral de Planificación Enerxética hasta su nombramiento como secretaria xeral de Industria en 2022. En el reloj del Gobierno gallego parece pronto para que asuma la vicepresidencia primera, pero el tiempo apremia. Fernando Guldrís, el director del Igape, es otro de los nombres que entraban en las quinielas de los populares este lunes.

Otra opción es aglutinar carteras, como la integración de Facenda y Economía, lo que daría un enorme peso al conselleiro Miguel Corgos. Esta opción, sin embargo, contrastaría con el peso que Alberto Núñez Feijóo había otorgado a la política económico y a la gestión de los fondos Next Generation.

Diego Calvo, el ganador en segundo plano

También sería un movimiento previsible, de los que le gustan a Rueda, que Diego Calvo ascendiera a vicepresidente primero y se emplazara, todavía más, como posible sucesor del dirigente pontevedrés. El actual vicepresidente segundo obtuvo su puesto con la marcha de Feijóo a Madrid y tras las negociaciones para evitar que Rueda tuviera que someterse a un congreso real. Tanto Manuel Baltar como el barón coruñés aceptaron su candidatura y respaldaron su proclamación como líder del PPdeG. Ahora, Calvo podría convertirse en vicepresidente de la Xunta y número dos del Gobierno sin el contrapeso de Conde o asumir la vicepresidencia primera en el caso de que Rueda mantenga la actual estructura.

Varios dirigentes del PP consultados ven opciones de que el presidente continúe con las dos vicepresidencias pues le permitiría mantener «un equilibrio» dentro del Gabinete y también, según quien fuese el conselleiro o conselleira que ocupase el puesto, remarcar su apuesta por un área con peso dentro del Ejecutivo.