El otro problema del AVE a Galicia: los trenes

El problema de la llegada del AVE a Galicia deja de ser los plazos y pasan a ser los trenes. Ese viraje hizo la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, una vez que Pedro Sánchez confirmó que estará en servicio en diciembre, conectando Ourense y Zamora.

Vázquez reclama ahora al Gobierno central que dote a Galicia de trenes Avril de ancho variable, porque sin ellos la llegada del AVE a Galicia «no aportará tiempos competitivos» hacia Madrid desde las principales ciudades gallegas.

En declaraciones a Radio Galega, la conselleira insistió en que no solo hacen falta vías, sino también trenes: «No podremos estar satisfechos mientras no se aclare si tendremos la misma flota que a día de hoy, que son los Alvia que no alcanzan las altas velocidades de 300 kilómetros por hora».

La Xunta ha acordado con el Gobierno un tiempo de dos horas y 15 minutos con Madrid desde Ourense, cerca de tres horas desde Santiago; y A Coruña y Vigo sobre tres horas y 15 minutos.

Las obras pendientes

Aparte de la dotación de trenes Avril, Vázquez ha reclamado que los PGE recojan partidas «para iniciar las obras importantes» que permitan la llegada de la alta velocidad a Lugo, así como la «modernización urgente» de las líneas Vigo-Ourense, A Coruña-Ferrol y Lugo-A Coruña. Asimismo, ha mencionado la conexión ferroviaria del puerto exterior de A Coruña, que «lleva mucho retraso».

De igual modo, ha ensalzado el «compromiso» de Portugal con la línea de alta velocidad ferroviaria entre Vigo y Oporto a través de «un cronograma y una planificación muy clara», por lo que ha reclamado al Estado español que presente «inversiones concretas» para este proyecto.