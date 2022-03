Feijóo decidirá «a partir de mayo» cuándo deja la Xunta

Alberto Núñez Feijóo desvela cuáles serán sus tiempos a seguir en el caso de hacerse con la presidencia del Partido Popular en el congreso extraordinario de Sevilla. El mandatario gallego ha avanzado que será «a partir de mayo» cuando tome una decisión sobre cuánto tiempo compatibilizará este nuevo cargo con la presidencia de la Xunta de Galicia.

A su juicio, el hecho de no existir incompatibilidad «es bueno para Galicia no debería ser malo para España». Aunque ha dicho que dará «esos plazos», ha subrayado que es «perfectamente compatible» ser presidente de la comunidad y del partido aunque no lo va a hacer. «Soy consciente de que la presidencia de Galicia necesita tiempo completo y la presidencia del principal partido de la oposición también necesita tiempo completo», ha manifestado en declaraciones a Antena 3, para añadir que las semanas que tarde en incorporarse «exclusivamente a la presidencia del PP» tras ganar el congreso de Sevilla lo verán «a partir de mayo».

Al ser preguntado por los que le acusan de querer ser presidente por aclamación y no querer rivales, Feijóo ha recordado que él en 2006 se presentó junto a otras tres personas para suceder a Manuel Fraga. «Sobre si me gustaría que hubiese más candidatos, la respuesta es sí porque creo que eso es una señal y de normalidad en un partido», ha manifestado Feijóo, que ha vaticinado que al electorado le podría agradar «fichar a un político de la casa, que no va a improvisar y que tiene una trazabilidad de más de 20 años gestionando cosas públicas».

La opción del salto al Senado

Ante el hecho de que no sea diputado para debatir con Pedro Sánchez en el Congreso, ha señalado que aunque le podría gustar se diputado no es una «cuestión mollar para liderar la oposición» porque hoy el Congreso «dista mucho de ser aquel Congreso en el que había razones, posicionamientos ideológicos y respeto entre los grupos».

«Hoy el Congreso es un conjunto fragmentado de distintas tendencias con escasa educación institucional y poca vida útil, toda vez que el Gobierno aprueba reales decretos leyes y se negocian fuera del Congreso con sus socios», ha dicho, para añadir que prácticamente allí no hay debate. En cuanto a si optará por ser senador por designación autonómica, ha explicado que esa valoración la hará posteriormente si todo va como parece ir, pero es algo que «no le quita el sueño». «Lo que me quita el sueño es ver a una España fragmentada y con muchas dificultades en lo económico, sin un proyecto económico y con una enorme falta de credibilidad institucional», ha apostillado.

Feijóo ha adelantado también que su equipo estará compuesto por políticos que tengan «experiencia», «formación» y «vocación de servicio público» para cerrar las heridas en un partido que ha vivido una «tensión enorme» y una «entre comillas, una insumisión de militantes, simpatizantes, votantes y cargos del Partido Popular».

Feijóo ha celebrado que el PP «ha resistido» en las encuestas a esta «intensa crisis» y es «capaz de remontar». «La política actual es tan disparatada, que hace una semana la crisis estaba instalada en el PP y ahora está instalada en la Moncloa», ha proclamado, en alusión a la división entre PSOE y Podemos por Ucrania.

Los errores de Pablo Casado, según Feijóo

Según Feijóo, el congreso de Sevilla brinda la «oportunidad de volver a reconstruir una mayoría de centroderecha, que es la que necesita España porque lo importante en la democracia no es poder elegir el Gobierno sino poder cambiar el Gobierno», ha señalado, para agregar que ahora el PP tiene que demostrar que son la «única alternativa» a un PSOE que pacta con «populismos» e «independentismos».

Por eso, ha dicho que su planteamiento es «volver a unir, ilusionar y presentar un proyecto de Gobierno». Según ha dicho, tiene la «responsabilidad moral y ética» de dar el paso si su partido le pide «armar un proyecto nacional». Ante el hecho de que no diera el paso en 2018, ha señalado que entonces él no podía irse a Madrid, el país estaba en un situación «más halagüeña», no tenía la «profunda crisis política e institucional» de ahora y había otros candidatos dispuestos a presentarse. «Esto no ocurre ahora», ha apostillado, antes de referirse a los debe en la hoja de servicios de Pablo Casado.

A juicio de Núñez Feijóo, el hasta ahora presidente del PP no fue «capaz de unir» a la formación tras ganar el congreso de 2018. Estas relaciones se fueron «deteriorando poco a poco». Según el mandatario gallego, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el PP optó entonces por un congreso de forma «inmediata» y eso «dividió al partido» porque «la parte que ganó no fue capaz de unir a la otra parte». «Y así, de forma constante nos hemos ido deteriorando poco a poco», ha asegurado, si bien ha reconocido que también se han producido «aciertos» estos años.