Feijóo da vía libre a Mañueco para pactar con Vox

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el PP pide que Alfonso Fernández Mañueco gobierne la Junta de Castilla y León porque es «la lista más votada». «En este momento necesitamos un poco de altura en la política española. Vamos a ver qué partidos van a dejar gobernar al señor Mañueco en el caso de que sea así», ha defendido Alberto Núñez Feijóo, que se postulará a presidir el Partido Popular en el Congreso Extraordinario que se celebrará los días 1 y 2 de abril.

Según ha explicado Núñez Feijóo en una entrevista en Antena 3, las «líneas rojas» del PP pasan por respetar la Constitución, el Estado de las Autonomías y los compromisos en materia de igualdad. En esta línea, el mandatario gallego ha afeado al PSOE que no está para dar «lecciones» de pactos al PP viendo las formaciones con las que cierra acuerdos.

Feijóo ha respondido de esta manera al líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, después de que en el Comité Federal del PSOE de este domingo haya apelado a Feijóo a «demostrar» que quiere «hacer cosas diferentes» en el PP y «frenar el pacto que Mañueco tiene y piensa hacer con la extrema derecha». Según el presidente de la Xunta, resulta «irónico» que el PSOE les quiera «poner deberes» cuando es «incapaz de controlar a sus propios socios», en alusión a Podemos. «A Tudanca se le llamó para hablar con él y fue el primero al que convocó Mañueco, y la respuesta fue de una soberbia bastante intensa», ha enfatizado.

Feijóo ha señalado que «no es muy respetuoso» que Tudanca, que ha «perdido las elecciones» en Castilla y León, a la entrada de un Comité Federal del PSOE «intente dar lecciones de lo que debe hacer» el PP, que ha «ganado» esos comicios.

«Nuestro proyecto es ganar y ensanchar el PP»

Al ser preguntado expresamente si es partidario de que Vox entre el Gobierno para evitar una repetición electoral, Feijóo ha dicho que él no le va a dar «poder» a Mañueco sino que él ya tiene el «poder» que ha logrado en las urnas porque ha «ganado» y es «el único que puede ser presidente» de esa comunidad.

«No he visto más líneas rojas que respetar la Constitución, respetar el Estado de las Autonomías, respetar nuestros compromisos en materia de igualdad y respetar nuestro planteamiento atlantista y europeísta. Nuestro proyecto no es pensar si podemos pactar con este o con el otro sino que es ganar y ensanchar el PP«, ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que muchos de los votantes de Vox proceden del PP, del PSOE o de Ciudadanos y ha agregado que ahora el objetivo es «recuperarlos», máxime cuando antes no lograba representación electoral. «El PP no es Vox, no lo ha sido, ni lo es ni lo será pero lo que está muy claro es que no vamos a aceptar que el PSOE nos diga con quién podemos pactar, viendo exactamente con quién pactan ellos», ha declarado.