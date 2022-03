Primer aviso de Feijóo: «Vox no es el PP ni de ahora ni de antes ni de nunca»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido este jueves una entrevista, después de anunciar su candidatura al congreso para liderar el PP, que deja entrever la hoja de ruta que, presumiblemente, abordará el partido con él al frente. Una de las grandes incógnitas era la postura que el mandatario adoptará con Vox, la formación de Santiago Abascal.

Feijóo ha enviado un primer aviso en esta nueva etapa del PP. «Yo no comparto el discurso de Vox porque no son lo mismo en ningún caso«, subrayó en una entrevista en la Cadena Cope, para destacar que el PP «nunca» ha sido un partido «antiautonomista ni euroescéptico ni populista» que cuestiona las instituciones españolas y europeas. «Mi partido es el PP y Vox no es el PP ni de ahora ni de antes ni nunca«. Un aviso a navegantes en un momento en el que los de Santiago Abascal negocian con el PP debido a los resultados electorales de Castilla y León.

«Combatir» a Vox

Feijóo tiene el objetivo de volver a recuperar al votante del PP que se marchó a Vox. De hecho, ha insistido en que cuántos más votos tenga la formación “más posibilidades” tendrá el PSOE de mantenerse en el Palacio de la Moncloa. A su entender, hay que «combatir» al partido de Santiago Abascal explicando a la gente el proyecto político del PP y convenciéndola de que es necesario «unirse» para lograr una mayoría. «Cuanto más dividamos el voto, más PSOE y más populismo e independentismo», ha alertado.

Por contra, el dirigente se ha mostrado abierto a pactos de Estado con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El PP tiene la «obligación de escuchar y responder» a las propuestas que se le hagan. Eso sí, ha reconocido que hacer «pactos europeístas, atlantistas y constitucionales no es fácil».