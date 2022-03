Feijóo: “No vengo a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganarle”

Alberto Núñez Feijóo comunicó a su junta directiva que da el salto a Madrid cuatro años después de decidir quedarse en la Xunta y no competir en el congreso por suceder a Mariano Rajoy. “A Galicia no le es indiferente lo que sucede en nuestra nación, en España (…) Yo no estoy en política para acomodarme y desentenderme, ni para buscar lo que más me pueda interesar egoístamente”, justificó el presidente gallego, que dedicó una parte de su discurso a explicar su decisión y otra a realizar el primer mitin como candidato a dirigir el PP.

“Fallarle al Partido Popular sería fallarle a Galicia”, añadió, rememorando su discurso de 2018, cuando decidió quedarse en la Xunta porque “fallarle a Galicia sería fallarme a mí mismo”. Arropado por vítores de los suyos, con algún sollozo en el arranque de su intervención, Feijóo mantuvo durante todo sus relato que no buscó esta oportunidad, sino que da el paso por responsabilidad. “Hay situaciones que no se escogen”, zanjó, para reconocer que el PP no está en su mejor momento. De hecho, llegó a pedir disculpas en nombre del partido por no estar “a la altura de las circunstancias”.

“Si hay algo de lo que no he dudado es de que el PP tiene un gran futuro por delante. Nos recuperaremos, remontaremos, y seremos el PP en el que España confió y que está esperando”, proclamó.

Contra Sánchez

Tras aseverar que se lo debe todo a Galicia y que allá donde esté defenderá los intereses de la comunidad, abrió fuego contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que definió como “el peor Gobierno de la última época”. “Me siento en la obligación institucional y moral de ponerme a disposición de mi país para garantizar el gobierno sólido, sereno y solvente que necesita España”, añadió. Se refirió siempre a España como su «nación», a diferencia de otros discursos en que dedicaba este concepto o el de país a Galicia.

Y tenía sentido a tenor de su discurso posterior. Feijóo dijo que el Ejecutivo no creía en España ni en sus instituciones. Tampoco en Europa y las organizaciones atlánticas, como la OTAN. Lamentó los indicadores económicos que muestran “un déficit desbocado” y calificó al equipo de Sánchez como enemigo de “los que crean riqueza” y de los autónomos. También le reprochó que conforme su Gobierno con «comunistas y nacionalistas».

“No vengo aquí para insultar a Pedro Sánchez, vengo para ganar a Pedro Sánchez”, concluyó el presidente de la Xunta, que esta mañana aseguró que compatibilizará el cargo de presidente del PP con sus labores en San Caetano, al menos, durante un tiempo.

Feijóo visto por Feijóo

Totalmente respaldado por la junta directiva de los populares gallegos, hasta el punto de que el propio Feijóo dijo que no era necesario someter a votación su candidatura, el dirigente de Os Peares se definió como un político “con trazabilidad” y con “experiencia”.

“Sé que no soy nuevo, que he gobernado Galicia durante 13 años de forma ininterrumpida. Eso me ha obligado a tomar decisiones populares, impopulares, acertadas y desacertadas. No soy un desconocido. Soy un político que tengo trazabilidad. Me presento porque tengo la suficiente seguridad de que he tratado de actuar con honestidad y porque después de este tiempo sé lo que significa gobernar y en mi opinión, tenemos un Gobierno que sigue sin saberlo pese a llevar cuatro años. No soy un político que empieza y acabe en un eslogan. No soy un político que va avanzando sin haber tenido que tomar una sola decisión. No soy un político comentarista. No soy un político que se cree que no tiene defectos. Tengo una trayectoria y una experiencia para bien, para regular y para mal. Es lo que ofrezco a este partido”, zanjó.