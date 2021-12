Ferraz cierra filas con González Formoso, que pide aparcar “las diferencias internas”

El PSdeG celebra en el Palacio de Congresos de Compostela la primera jornada de su XIV Congreso Nacional, cita que se produce semanas después de que el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, sucediese a Gonzalo Caballero en la Secretaría Xeral de la formación tras la celebración de primarias. El fin del proceso, no obstante, no ha servido para calmar las aguas en la formación, ya que la cúpula saliente lleva semanas denunciando la falta de integración. En esta tesitura, los pesos pesados de Ferraz han cerrado filas este martes con el también alcalde de As Pontes, quien en su intervención ha pedido a los socialistas gallegos que dejen a un lado “las diferencias internas”.

Recado de Ferraz a Gonzalo Caballero

En su intervención, el secretario de Organización de PSOE, Santos Cerdán, trasladó su agradecimiento a la dirección saliente de la Secretaría Xeral del PSdeG, aunque lo hizo con recado para Gonzalo Caballero. «En muchas ocasiones, la voluntad de la mayoría puede coincidir con la propia o no, pero somos compañeros y compañeras, somos socialistas, y cuando esto sucede inmediatamente aceptamos los resultados«, indicó.

«Y nos ponemos a disposición de quien ha ganado en primera línea, en segunda o donde nos toque, esa es la fortaleza de la familia socialista«, insistió, para manifestar que, como ganador del proceso de primarias, González Formoso «tiene el derecho de montar el equipo que mejor considere y el deber de trabajar». «De poner al PSdeG donde se merece», ha dicho apelando a poner «al frente» de la Xunta a los socialistas.

El nuevo secretario xeral de los socialistas gallegas también insistió, en su discurso, en que “todo el mundo tiene un papel y una valía”. “Nos toca hacer brotar el talento del PSOE”, señaló.