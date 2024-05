Jácome responde a la propuesta de moción de censura y amenaza con echar al PP de la Diputación

Democracia Ourensana propone al PSOE y al BNG una moción de censura en la Diputación de Ourense para “buscar una alternativa” al PP. El líder de la formación, Gonzalo Pérez Jácome, responde así a la propuesta planteado por los socialistas ourensanos a los grupos de la oposición en el ayuntamiento para “darle un cambio de rumbo a la ciudad”.

Según explica el regidor en un comunicado, «este movimiento» obedece a una respuesta y «es análogo» a la respuesta de esta semana del PP al PSOE y al BNG con respecto al ayuntamiento de Ourense.

Jácome asegura que se ve avalado para ello por «lo que apostilló el presidente Luis Menor avalando la postura del Partido Popular», dejando la puerta abierta a un acuerdo con los socialistas.

El alcalde ourensano ya había dejado entrever que podría llegar a esta situación en el pleno extraordinario de este jueves, donde la portavoz del PP, Sonia Ogando, ratificó la postura de su partido de estar dispuestos a hablar «si recibimos una propuesta formal, real y sólida». «Sonia, lo mismo le digo yo al Bloque y al PSOE en la Diputación, cuando quieran, si están dispuestos a hablar de una alternativa seria, también pueden hablar conmigo», amenazó entonces el alcalde y líder de DO a bancada popular, en referencia al pacto con el PP de que cada formación gobierne donde fue la lista más votada.

Ahora lo hace oficial con un escrito en el que anuncia que DO estaría dispuesto a tratar a tres bandas un nuevo rumbo en la diputación de Ourense, «aunque con líneas rojas», subrayando que «decir como dijo el PSOE que no debe haber líneas rojas es mentir a los ciudadanos, porque es casi imposible que no existan condicionantes».

«Estamos abiertos a una reunión cuando PSOE y BNG consideren, antes o inmediatamente después de las elecciones europeas», finaliza el comunicado, que se ha conocido mientras se desarrollaba el pleno ordinario de la Diputación Provincial.

Respuesta del BNG

El único partido que ha respondido ha sido el Bloque, que ha valorado no solo la propuesta de Jácome en la Diputación, sino también la de PSOE en el ayuntamiento.

Los nacionalistas han reiterado la postura que ya había esgrimido el portavoz municipal, Luis Seara, a lo largo de esta semana. Recuerdan que el «PP hizo a Jácome alcalde hace cinco años» y que, «pese a todo lo que sucedió en el mandato» anterior «volvieron a hacerlo alcalde hace un año». Creen por tanto que «volverán a hacerlo si lo necesitan dentro de tres».

Por ello, señalan que «lo que tiene que hacer el PP para ser creíble es que su máximo responsable, Alfonso Rueda, así como su secretaria general, Paula Prado, rechacen públicamente el acuerdo de investidura y pidan disculpas a los vecinos de Ourense».

Con respecto a la propuesta de Gonzalo Pérez Jácome al resto de grupos políticos en la diputación, el portavoz del BNG en la institución, Bernardo Varela, ha hablado en la misma línea: «Jacome tendrá que romper el acuerdo y pedir disculpas por haber hecho a Luis Menor presidente», indican.

Todo ello porque para la formación «la mayor piedra, que lleva cerca de cuarenta años afectando a Ourense y haciendo que cada vez sea más pequeño e irrelevante, se llama Partido Popular».

«No vamos a hacer alcalde ni teniente de alcalde a nadie del PP, porque el BNG es la antítesis a todo lo que representan los populares», han dicho. «Llevamos tres años hablando de posibles mociones de censura y alimentando expectativas que no son reales», señalan en un comunicado, en el que aseveran que «no vamos a perder tiempo en alimentar el ruido que otros pretenden crear», y en el que subrayan que «nada de lo que está pasando estos días es serio». «Humo y nada más, lo único real y cierto es el acuerdo firmado en junio 2023 entre PP y Democracia Ourensana», concluyen.