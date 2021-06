La Justicia levanta el confinamiento obligado de casi 20 estudiantes gallegos en Mallorca

La Justicia obliga a deshacer parte de las medidas decretadas para hacer frente al macrobrote de coronavirus generado a raíz de los viajes de fin de curso a Mallorca.

Leer más: Galicia acelera la vacunación entre los jóvenes ante el brote del viaje de fin de curso a Mallorca

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte los 265 jóvenes que permanecen aislados en el hotel Palma Bellver, de los cuales al menos 18 son gallegos. La Justicia ha decidido no ratificar el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba y que, hasta ahora, permanecían confinados por estar considerados contactos estrechos de otros contagiados.

La jueza no ve acreditado que sean contactos estrechos

Y es que la jueza ha concluido que el Govern balear no ha acreditado que estas personas se traten de contactos estrechos con los jóvenes contagiados en el brote detectado, y considera que no es una medida proporcionada al limitar un derecho fundamental.

De este modo, la Justicia solo avala el confinamiento de aquellas personas que hayan dado positivo en una prueba de coronavirus, al tiempo que requiere al Govern balear que informe al Juzgado cada cinco días de la evolución en la situación de cada una de las personas afectadas para revisar el confinamiento. La resolución puede ser recurrida ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

En paralelo, ya son 155 los estudiantes gallegos que han dado positivo por coronavirus a raíz de los viajes de fin de curso a Mallorca. Sanidade ha revisado al alza la cifra de casos activos vinculados a este brote después de que 49 de las 86 pruebas PCR realizadas a los viajeros del vuelo que partió de Mallorca y aterrizó en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro se saldasen con resultados positivos.