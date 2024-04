La nueva conselleira de Medio Rural cree que los incendios son intencionados porque «va en el ADN de Galicia»

La nueva conselleira do Medio Rural, María José Gómez, considera que los incendios registrados en la comunidad son «probablemente intencionados». «Va en el ADN de Galicia«, ha afirmado en la entrada de un acto en Santiago. La conselleira apuntó que «están viniendo unos días de sequía», con nordeste y «viento fuerte». «Y ya sabéis lo que pasa, ¿no?«, dijo, antes de remarcar que los fuegos «están evolucionando bien».

El alcalde de Crecente, Julio César García-Luengo, respaldó las palabras de su compañera en el PP señalando que el incendio registrado en su municipio, con 170 hectáreas quemadas, «fue intencionado», pues «no hay ninguna duda» de que se inició en tres focos diferentes. En lo que va de semana, se han extinguido en Galicia los incendios de: Crecente, con 170 hectáreas arrasadas; A Fonsagrada, 65 hectáreas; Oímbra, 23,5 hectáreas; así como en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, dos hectáreas. En total, suman unas 260 hectáreas calcinadas.

Tres días en la Consellería

A Gómez le preguntaron también sobre la solicitud del personal fijo discontinuo de la lucha contra el fuego de una mayor estabilidad, aunque la conselleira replicó que tal petición no le había llegado. Recordó, eso sí, que los trabajadores con contratos de seis meses van a pasar a nueve meses en 2026. Esta misma semana se han incorporado cerca de un millar para trabajar durante siete meses.

En la misma línea, también requirieron a la exalcaldesa de Guntín respecto a las demandas de las organizaciones agrarias, pero pidió paciencia. «Llevo tres días en la Consellería, no tuve tiempo ni de despachar con todos los directores xerais. No hablé con Unións Agrarias ni me llegó a mí ninguna petición, de momento», expresó.