Manuel Cabezas dimite derrotado por Jácome y herido por el PP

Manuel Cabezas dejará su acta de concejal en el Concello de Ourense. El exregidor y candidato del Partido Popular a la Alcaldía confirmó después de la investidura de Gonzalo Pérez Jácome que no seguirá en el pleno. Había prometido que haría lo posible por evitar que el líder de Democracia Ourensana revalidase el cargo, llegó incluso a ofrecer sus votos al PSOE para que Paco Rodríguez se convirtiera en alcalde sumando los apoyos del BNG. Fracasó.

Cabezas aseguró en la puerta del Ayuntamiento que no tuvo conocimiento del acuerdo con el PP hasta minutos antes del pleno. Realmente fue unas horas antes cuando se le informó del pacto, que se cerró a primera hora de la mañana. Tampoco conocía las negociaciones de Paula Prado con Jácome ni el encuentro de ambos en Lalín. Ahora, responsabiliza a la dirección gallega del partido del acuerdo. «Serán ellos los que lo expliquen«, zanjó.

El exregidor mantiene que cumplió su palabra de no pactar con Jácome y que mantuvo hasta el límite su oferta al PSOE. «Prometí que me quedaría en el Concello si podía hacer lo que quiero hacer, y no puedo hacerlo», añadió para explicar su dimisión.