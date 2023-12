Pablo Iglesias insta a Podemos Galicia a que rechace ir con Sumar y pida el voto para el BNG

Diario Red, el medio que dirige el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, se posiciona en contra de la alianza con Sumar en Galicia. En una editorial defiende que la mejor decisión de la militancia del partido morado en la comunidad es rechazar la coalición y pedir el voto para el BNG. En un artículo que ha compartido el ex vicepresidente del Gobierno en sus redes sociales, la publicación apoya la consulta que lanzó el coordinador autonómico, Borja San Ramón, y aboga por que los inscritos rechacen la oferta de Sumar, ya que «vuelve a cometer todos los errores que ya cometió Yolanda Díaz respecto de la coalición» para las elecciones generales.

«De hecho, la oferta es incluso peor. No solamente se borra por completo el nombre de Podemos en la candidatura y se vuelve a imponer a la cabeza de lista (Marta Lois) sin establecer ningún mecanismo de debate o decisión para ello, sino que esta vez ni siquiera se ofrece a los morados ningún puesto que pudiese tener probabilidades aceptables de resultar electo el próximo 18 de febrero», ahonda la tribuna.

También argumenta que teniendo en cuenta que ya en las pasadas elecciones gallegas en 2020 la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Anova no consiguió representación en el Parlamento gallego, por lo que «no parece responsable continuar con la misma dinámica de exclusión de Podemos por parte de Sumar que ya condujo a la reducción del espacio con respecto a Unidas Podemos en el ámbito estatal».

Todo a la cesta del BNG

Con ese contexto y un sistema electoral gallego que sitúa un alto umbral del 5% en cada provincia para conseguir representación, la editorial de Diario Red expone que «lo más eficaz para intentar producir ese cambio político en Galicia y facilitar un gobierno progresista y de izquierdas en la comunidad no es que Podemos Galicia rubrique un acuerdo con Sumar que, incluso consiguiendo sacar a sus votantes a la calle el domingo electoral a pesar de la decepción, es muy difícil que convierta los votos en diputados«.

«Habiéndose constatado la incapacidad por parte de Sumar de revertir una dinámica de veto y exclusión que está conduciendo a una disgregación y a un empequeñecimiento del espacio, la mejor decisión que pueden tomar las bases moradas entre hoy y mañana es apelar a la inteligencia del votante gallego de izquierdas que sabe que cada cita electoral tiene unas reglas diferentes según el ámbito de representación que se elige y, en este caso, para el 18 de febrero, rechazar la coalición con Sumar y pedir el voto para el BNG», ha apostillado.

La consulta de Podemos Galicia

El coordinador de Podemos Galicia anunció este miércoles que la consulta a los inscritos de la formación morada en la que se votan dos listas para primarias también someterá a consideración la propuesta de coalición con Sumar Galicia, que reserva los puestos uno en la provincia de Lugo, dos en A Coruña, tres en Ourense y cuatro en Pontevedra para miembros de la formación morada.

En la mañana de este jueves, la dirección estatal de Podemos ha marcado distancias respecto a este acuerdo, al afirmar que la decisión es competencia exclusiva de la dirección autonómica y de los inscritos en dicha comunidad, que se van a pronunciar si refrendan o no. «No compete a la dirección estatal decidir cuál es el acuerdo que tienen que decidir los inscritos de una comunidad autonómica. Es esa organización (Podemos Galicia) quien de forma autónoma la que tiene que proponer, o por lo menos consultar, a los inscritos sobre si hay que hacer acuerdos o no (…) Eso es lo que están haciendo y a partir de ahí veremos lo que deciden», ha desgranado este jueves la coportavoz Isa Serra.