Pontón aprovecha la guerra entre Podemos y Sumar para ensanchar su espacio: «Confiad en mí»

Ensanchar todo lo posible el espacio del BNG. Esa es la consigna que mueve a Ana Pontón en cada acto, asumiendo que debe elevar el techo de voto nacionalista si quiere alcanzar la presidencia de la Xunta. El objetivo está cada vez más difícil, no solo por la irrupción de Sumar, que ya hacía complicado impedir una mayoría absoluta del PP, sino también por las desavenencias de la formación de Yolanda Díaz con Podemos. La falta de acuerdo entre estas fuerzas provocará que haya cuatro listas en los partidos de izquierda, allanando el camino a Alfonso Rueda para mantenerse en San Caetano.

En este escenario, la portavoz nacional del BNG apela a «unir en el BNG» el voto de todos los «desencantados con la política», independientemente de lo que hayan «votado en otras ocasiones», para lograr «un cambio» en el Gobierno gallego: «Confiad en mi», ha pedido tras la reunión del Consello Nacional de la formación nacionalista que dio luz verde a la elaboración de las candidaturas.

El voto del cambio

Para la líder del BNG, las del 18F no son «unas elecciones más», si no «las más importantes y abiertas de los últimos catorce años», en las que se vislumbra, ha dicho, «el cambio», ya que «hay una mayoría social que está cansada de ir hacia atrás, cansada de perder oportunidades, cansada de retroceder». Para ello, ha señalado, son importantes «dos claves»: «Que todos los que quieren un cambio participen y que unamos en el BNG a todas las personas que quieren que Galicia tenga un nuevo Gobierno».

«Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo distinto, tenemos que confiar en algo nuevo«, ha destacado Pontón, que ha recordado que, en 40 años Galicia ha tenido seis presidentes «todos hombres y todos de fuerzas estatales, que no consiguieron colocar a Galicia en el lugar que le corresponde». Frente a ellos, se propone como «una presidenta con las manos libres y con un proyecto de país pensado» desde el interior para «poner en marcha la Galicia grande que merecemos». «La mayoría que quiere cambio tiene motivos sólidos para confiar e ilusionarse con el BNG», ha añadido.

Sanidad, igualdad y futuro

Para Ana Pontón, con la precampaña en Navidad y la campaña en carnavales, el PP quiere una campaña de «baja intensidad» y «donde no se hable de Galicia», ya que «el balance que deja el PP tras 14 años de Gobierno es una Galicia peor, con menos oportunidades». Frente a ello, propone una «campaña en positivo, con propuestas, con ideas, hablando de los asuntos que preocupan a los gallegos y que son claves para el futuro», como la sanidad, el futuro de los jóvenes, la industria, el medio ambiente o la igualdad, ha mencionado.

«Las elecciones del 18F van del futuro de Galicia, van de la vida de los gallegos, no van de Sánchez ni de Feijóo y es una falta de respeto a la gente de este país que, una vez más, los partidos estatales usen Galicia como campo de batalla para sus peleas madrileñas», ha sentenciado. Por ello, Pontón apuesta por ser el próximo 18 de febrero «la candidata no solo del BNG, si no de todas las personas que quieren un cambio en Galicia», ya que «hay muchas formas de sentirse gallego y todas son válidas para el cambio».