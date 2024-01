Portugal encuentra pélets en su costa, pero desconoce si proceden del ‘Toconao’

Los pélets de plástico llegan a la costa de Portugal, aunque se desconoce si proceden del portacontenedores Toconao. El mercante perdió el pasado 8 de diciembre los contenedores a 40 millas del litoral de Viana do Castelo. Sin embargo, el país vecino no se vio afectado por la marea de plástico que alcanzó las playas gallegas y, con menor intensidad, las de Asturias y Cantabria. Hasta ahora, Portugal no había detectado granzas en sus arenales.

Eso cambió este viernes. La Autoridad Marítima Nacional (AMN) ha encontrado cantidades «poco significativas» de partículas de plástico en la costa de Viana do Castelo y Caminha. Concretamente, se hallaron en la playa de Cabedelo, en Viana do Castelo, y cerca del Fuerte do Cão, en Vila Praia de Âncora, en Caminha. Por el momento, se desconoce si proceden del contenedor que cayó por la borda del Toconao.

Portugal se organiza

Un portavoz de la AMN señaló que la aparición de este material «no es motivo de alarma», en declaraciones a la Agencia Lusa. La Autoridad Marítima Nacional está monitoreando las partículas de plástico y ha activado un plan de contingencia en el marco del Plan Mar Limpio. «El Instituto Hidrográfico de la Marina Portuguesa está calculando constantemente la deriva de los pélets, y hasta ahora no hay probabilidad de que aparezcan grandes cantidades de material en la costa portuguesa«, ha explicado.

Los órganos locales de la AMN están en contacto con los municipios, los agentes de Protección Civil y otras entidades «para sensibilizar sobre el riesgo», pero también para crear una lista de entidades que puedan colaborar con las autoridades en la limpieza de playas. «En este momento, hay varios equipos en alerta para la posible eliminación de los pélets», agregó el portavoz.