PP y PSOE tratan de seducir a Jácome, dispuesto a ir a la investidura “a pecho descubierto”

Todo en el aire. El alcalde de Ourense en funciones, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha afirmado que en la tarde de este viernes reanuda las negociaciones con PSOE y PP de cara al Pleno de investidura del nuevo regidor del ayuntamiento, que se celebrará este sábado.

La de Jácome resultó ser la lista más votada en la ciudad el 28 de mayo, aunque socialistas y populares habían indicado hasta la saciedad en campaña que harían lo que fuera para que Democracia Ourensana no repitiese. No obstante, ambas formaciones negocian en la actualidad con él, sabedoras de que sus votos serán claves, posteriormente, para definir la presidencia de la Diputación de Ourense.

Pérez Jácome ha salido del ayuntamiento ourensano en la mañana de este viernes portando cajas con sus efectos del despacho de Alcaldía, que ha trasladado a un vehículo en las proximidades del Consistorio. «Ya vacié el despacho, retiré mis cosas, tan solo les queda el piano», ha manifestado a la salida.

El instrumento, que ha empleado en numerosos vídeos que él mismo ha colgado en redes sociales a lo largo de su mandato, ha aclarado que pertenece a la escuela de música por lo que «ahí les quedó». «Si no les gusta, que lo trasladen a otro sitio», ha dicho. «Si no soy yo el alcalde, que espero ser yo», apostilló.

Lista más votada

Con estas palabras, ha reiterado su confianza en el peso de la lista más votada, la que lidera, Democracia Ourensana, que logró el apoyo de más de 18.000 ourensanos y, con ello, 10 ediles y 3 diputados provinciales.

Esos resultados lo dejan a 7 ediles de la mayoría absoluta en el ayuntamiento donde PP logró 7, PSOE 6 y BNG 4. Así las cosas, a la oposición solo le dan las cuentas con un tripartito. Los populares lanzaron una oferta en este sentido, que ya ha sido descartada por socialistas y nacionalistas.

“No hay nada cerrado”

Jácome reconocía este jueves que se reúne «con todo el mundo», y respondía «con todos» al ser preguntado acerca de si esos contactos también han incluido a altos dirigentes del PP, incluso de la cúpula estatal. No obstante, señalaba que «no hay nada cerrado» y que hoy sería un día «largo de negociaciones».

Según ha explicado, Democracia Ourensana preveía disfrutar de una comida en un restaurante de la ciudad de As Burgas en el que se reuniría «la plana mayor» de la formación. «Previamente nos hemos ido reuniendo por grupos, he hablado con los concejales y ahora nos reunimos con la gente que no tiene concejalía», ha dicho.

Negociaciones sobre la bocina

Tras esa comida, Pérez Jácome, ha avanzado que «alrededor de las 16.30 horas volverán los contactos con PP y PSOE», señalando que, de llegarse a un acuerdo sería «sobre la bocina casi literal».

«La resolución no depende de nosotros solos, será sobre la bocina si hay acuerdo; si no hay acuerdo habrá que ir a pecho descubierto, como se suele decir, mañana en la investidura», sentenciaba el número 1 de Democracia Ourensana.

Cabezas y Araujo

Con todo, en sus redes sociales, ya a última hora del día de ayer compartía una valoración de las negociaciones manifestado que «algunos partidos políticos no tienen mucha idea de cómo abordar una».

En concreto, apuntaba al Partido Popular señalando que, si fuera ellos y quisiera pactar con DO, «quitaría de en medio a dos elementos, concretamente al corrupto y al traidor», que forman parte de su «lista de futuribles concejales».

Si anoche lo dejaba sin nombres, esta mañana iba un paso más allá y publicaba que «el PP no tiene solución» porque «manda para casa al malo, a Baltar, pero deja en casa al peor, a Cabezas (con su escudero Araújo cambia-chaquetas)». Aludía así al candidato popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, y a Jose Araújo, quien regresa al Partido Popular tras su paso por Ciudadanos, formación con la que fue edil el pasado mandato.