Rueda rechaza una condonación de la deuda de Galicia para no «legitimar» un trato de favor a Cataluña

No quiere saber nada Alfonso Rueda de una condonación de deuda para Galicia o de la negociación de una financiación singular. El presidente de la Xunta ha vuelto a reivindicar un diálogo multilateral sobre la financiación autonómica que interpele a todas las comunidades, rechazando la apertura de otras vías que, a su juicio, solo tienen como objetivo beneficiar a Cataluña. Y esta visión vale tanto para el perdón de deuda como para el debate sobre el modelo de financiación.

Así lo expresó el dirigente gallego en la jornada Los retos económicos de Galicia, organizada por El País solo unos días antes de que Rueda se reúna con Pedro Sánchez este viernes. El líder del PPdeG señaló que abrir la puerta a cualquier fórmula bilateral acabaría por dar cobertura a que Cataluña reciba un trato privilegiado, y esa es una razón de tanto peso para Rueda que no está dispuesto a aceptar una condonación de deuda o a negociar al margen de un foro «multilateral».

Con Sánchez, eso sí, ha admitido que quiere alcanzar «acuerdos» en otras cuestiones del interés para Galicia, pero que no están relacionadas con el sistema de financiación autonómico. Días anteriores había aludido a inversiones para infraestructuras o proyectos industriales, por ejemplo.

La condonación de deuda

Ante la pregunta de si rechazaría una condonación de la deuda, ha argumentado que esta vía «no interesa a Galicia» y que no está dispuesto a dar pasos que «legitimen» un trato «privilegiado» a Cataluña, que tiene «una deuda infinitamente superior» a la gallega y está «ahogada en intereses».

«Nosotros no tenemos un problema de necesitar que se condone deuda. La mayor parte es deuda bancaria. No nos interesa. Me interesa estar bien financiado, pero a nosotros todo esto de condonaciones de deuda no nos conviene«, ha anticipado el también líder del PP gallego, quien ha advertido de que Galicia «no va solucionar los problemas» de Cataluña.