El PP promete anteponer los «puestos de trabajo» al ecologismo

Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP, acudió este jueves a un acto electoral del partido en Porto do Son, donde fue en busca de votos del sector pesquero acompañado de la exconselleira de Mar Rosa Quintana, que ocupa el puesto número tres de las listas de los populares por Ourense. Tellado afirmó allí que su partido antepondrá el empleo al ecologismo, una dicotomía que entronca con las protestas por el cierre decretado por la UE de más de 40 caladeros a la pesca de fondo. Esa decisión está ya recurrida por el propio Gobierno de Pedro Sánchez, aunque Tellado la planteó como una contraposición un tanto extemporánea: «Entre ecología y economía, defenderemos los puestos de trabajos«, dijo después de destacar la importancia del sector pesquero para Galicia.

El dirigente del PP, persona de confianza de Feijóo en las refriegas internas del partido, puso en valor a Rosa Quintana y aseguró que está «llamada a altas responsabilidades en el próximo gobierno de España» si Feijóo llega a la presidencia: «No va a ser una simple diputada», afirmó.

«Lo que digan los jefes»

Tellado se refirió a la exconselleira de Mar como la «patrona mayor de Galicia» en los últimos 14 años y desveló que fue uno de los protagonistas en su marcha a Madrid. «Fui el encargado de llamarla para tantearla, para saber si estaba dispuesta. A mí Feijóo me dijo que hablase con Rosa y Rosa, ¿sabéis lo que contestó?, dijo: ‘lo que digan los jefes’. Rosa no va a Madrid para ser una simple diputada«, expuso.

El dirigente popular también tuvo palabras para el sucesor de Quintana, para subrayar que «le queda el listón muy alto», pero «está preparado para hacerlo, porque tiene una gran escuela, que es la escuela de alcaldes». «Si alguien sabe hacer política en Galicia, esos son los alcaldes», ha enfatizado dirigiéndose a Alfonso Villares.

A la ‘pesca’ de votos

Durante su intervención, el dirigente popular ha destacado la importancia de este sector que, incluso en pandemia, no dejó de trabajar. «Uno podía ir al supermercado y no había papel higiénico, pero pescado no faltó ningún día«, ha enfatizado, para remarcar que eso se debe a que el sector primario gallego «estuvo a la altura de las circunstancias».

Tellado ha remarcado que es un pueblo que nace «mirando al mar y vive mirando al mar y quiere seguir viviendo del mar». «Por eso tenemos que hacer un sector que efectivamente tiene que ser sostenible, pero tiene que ser rentable. Y es verdad que la ecología está muy bien, pero si hay que elegir entre ecología y economía, nosotros vamos a defender los puestos de trabajo y las personas», ha afirmado.