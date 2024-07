La Xunta presiona al Gobierno con la gestión del litoral y pide que no le haga «perder más el tiempo»

La Xunta envió este viernes una carta al Gobierno central para recordarle que “no tiene sentido” que se “agarren” a las competencias de gestión del litoral “que no le pertenecen”. Así lo ha señalado este sábado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a preguntas de los medios en su visita al arenal Boa Grande, en Noia.

Vázquez ha subrayado que «continúan en la misma situación» y que el Ministerio de Política Territorial notificó que traslada la petición de la Xunta –para que se transfieran los medios para la gestión del litoral– al Ministerio de Transición Ecológica.

«Espero que no se nos haga perder más el tiempo. Los expedientes están ahí y no salen, ni por parte de la Xunta, que no tiene los medios, ni por parte del Gobierno, que los tiene totalmente paralizados», ha afeado Ángeles Vázquez.

En este sentido, ha incidido en que la Administración gallega espera que «más pronto que tarde» y si «puede ser este mes» que no espere a agosto, se reúna la comisión de transferencias y brinde a Galicia «todos aquellos medios» que estaban utilizando.

Esas competencias son las referentes a los ámbitos medioambiental, social y económico dentro de la franja de la costa, en el dominio público marítimo terrestre.