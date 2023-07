La Fundación CRIS contra el cáncer solicita al Gobierno que financie las todas las terapias CAR-T para salvar vidas

Indicó que las terapias CAR-T “están indicadas y con grandes resultados de éxito en personas con tumores hematológicos. Actualmente, España es el único país de la Unión Europea que no las financia”.

Médicos oncólogos e investigadores de la Fundación CRIS contra el cáncer reclaman, por ello, al Ministerio de Sanidad que apruebe la financiación de estos tratamientos ya que muchos pacientes no tienen otra alternativa para tratarse. “El retraso en la aprobación de los nuevos usos de las revolucionarias terapias CAR-T en España resta oportunidades de vida a pacientes con leucemias y linfomas”, apuntó la entidad.

La Fundación CRIS contra el cáncer tiene como objetivo acelerar la investigación contra esta enfermedad y que estos nuevos tratamientos lleguen a todos los pacientes de forma equitativa y justa.

“La segunda oportunidad de vida que pueden tener pacientes que no responden a los tratamientos convencionales, puede darse gracias al avance de la investigación con nuevas terapias. Sentimos impotencia al ver que pacientes, que hoy podrían salvar su vida con estos nuevos tratamientos que ya están aprobados en el resto de países europeos, se les niegue por no estar aprobados por la agencia española. No podemos quedarnos de brazos curados cuando ya la investigación ha conseguido terapias que pueden salvarles la vida”, aseguróMarta Cardona, directora general de la Fundación CRIS contra el cáncer.

Esperando tratamiento

Añadió que los pacientes españoles esperan una media de 629 días para acceder a terapias innovadoras, «una cifra que sobrepasa ampliamente lo establecido por la legislación, estipulado en 180 días». Se trata de una situación dramática, puesto que un gran número de pacientes se quedan a la espera de recibir un tratamiento que podría suponer una oportunidad en ocasiones en las que otras terapias son inefectivas».

Las innovaciones terapéuticas realizadas durante la última década han cambiado la manera de comprender el cáncer y “están dando grandes resultados en casos de cáncer contra los que hasta hace poco no había nada que hacer. Sin embargo, buena parte de esta innovación no está llegando a los pacientes españoles que la necesitan o, si lo hace, lo hace con mucho tiempo de retraso respecto a otros países de nuestro entorno”, insistió.

UE

Cris contra el cáncer explicó que las cifras, correspondientes al informe W.A.I.T. (EFPIA), también muestran que España “no sale bien parada si se compara con el conjunto de Europa, concretamente en el campo de los medicamentos oncológicos”. En este sentido, aseguró que los datos arrojan un porcentaje de disponibilidad en España del 57% en el periodo 2018-2021, frente al 61% del estudio anterior, cuando las novedades oncológicas disponibles en Alemania, Italia, Inglaterra o Francia manejan unos porcentajes del 98%, 83%, 76% y 72%, respectivamente. En España, muchos pacientes se han beneficiado de estos tratamientos gracias a ensayos clínicos dentro de las Unidades oncológicas especializadas de la Fundación CRIS contra el cáncer en centros hospitalarios del Sistema Nacional de Salud.

Medicina de precisión

“Existe un claro problema para miles de pacientes oncológicos de acceso a determinados tratamientos en nuestro pas. Para muchas personas con cáncer los tratamientos con CAR-T son su única alternativa de vida. Sabemos que se trata de medicamentos de alto coste pero nada comparado con salvar una vida”, declaró el doctor Joaquín Martínez, director científico de la Fundación CRIS contra el cáncer, director de la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos y jefe de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Añade el doctor Martínez que “se trata de tratamientos personalizados, con mayor efectividad y seguridad al tener en cuenta las características individuales de cada paciente. Esta es la Medicina de precisión, la Medicina del futuro y España no debe quedarse atrás respecto al resto de países, ya que en estos momentos es el único país de la Unión Europea que no financia estas terapias. Se trata de terapias avanzadas CAR-T, una auténtica revolución en el tratamiento de ciertos tumores hematológicos, que la ralentización en la aprobación para múltiples indicaciones está dejando a muchos pacientes por el camino”.

Desde la Fundación CRIS contra el cáncer, que tiene Unidades de especialización en hospitales de la Sanidad Pública, se solicita al Gobierno la aprobación «inmediata» de estos medicamentos como única alternativa de vida para miles de personas con cáncer».

Así lo reclama Marta Cardona, directora general de la Fundación CRIS contra el cáncer, que explica que “CRIS dedica todos sus esfuerzos a fomentar, financiar e implementar la investigación contra el cáncer recaudando fondos de la sociedad civil para destinarlos a la Sanidad Pública con el objeto de que todas las personas diagnosticadas de cáncer tengan acceso a todo tipo de tratamientos -convencionales, terapias, ensayos y estudios avanzados-; además, de trabajar para retener y atraer el mayor talento en nuestro país y evitar la fuga de nuestros investigadores líderes. Este gran esfuerzo de toda la sociedad no puede verse bloqueado por las instituciones porque repercute directamente en la vida de los pacientes oncológicos”.

CAR-T

“Actualmente, nos encontramos en un momento en el que la ciencia avanza a pasos agigantados en favor de la salud de las personas, pero el acceso a las innovaciones que desarrolla está condicionado en función del país en el que residas. En el caso de la inmunoterapia en España, la situación se torna aún más dramática y más todavía, cuando se trata de niños y niñas con cáncer, donde la resistencia a la quimioterapia hace que la única alternativa sea algunos fármacos basados en inmunoterapia como los anticuerpos biespecíficos. El esfuerzo de la investigación por dar una respuesta a los pacientes con oncológicos y sus familias cae en vano si desde el Gobierno no se agilizan las cifras de aprobación de fármacos, declaró el doctor Antonio Pérez, pediatra investigador de cáncer infantil, jefe de hemato-oncología pediátrica del Hospital Universitario de La Paz y director de la Unidad CRIS de Investigación de Terapias Avanzadas del Hospital Universitario de La Paz.

Señala que las terapias CAR-T han supuesto una revolución en el tratamiento de numerosos tipos de cáncer, especialmente de las diferentes células sanguíneas. Consisten en extraer células del sistema inmunitario de los pacientes (generalmente linfocitos T), y modificarlos para que, una vez infundidos de nuevo en el paciente, identifiquen y destruyan a las células tumorales. España es un país donde la investigación contra el cáncer y, en particular, el desarrollo de terapias celulares como CAR-T, cuenta con líderes mundiales.

Existen nuevas indicaciones de terapias CAR-T que han demostrado un beneficio “sin precedentes” para los pacientes en muchas enfermedades graves, pero aún no se encuentran dentro del Sistema Nacional de Salud. “A pesar de que hace un año la ministra de Sanidad, Carolina Darias, designó nuevos centros CAR-T ante la inminente llegada de estas indicaciones, la financiación sigue siendo un obstáculo para su implementación”, subrayó la entidad.

“Somos conscientes del enorme esfuerzo que realizó el Gobierno de España cuando amplió el número de centros autorizados para la administración de terapias avanzadas en varias comunidades autónomas. Pero esta ampliación no es suficiente si no se aprueban los fármacos para cánceres de la sangre de forma más ágil y rápida. El reto del futuro nuevo Gobierno está, por tanto, en mejorar y facilitar el acceso a nuevos fármacos, para lo que es necesario que los trámites burocráticos se reduzcan y, también, garantizar el acceso a todos aquellos pacientes que tengan indicación para recibir estas terapias. No podemos olvidar que el tiempo es un factor fundamental, algunos pacientes no lo tienen y no pueden llegar a ser tratados”, aseguró el doctor Martínez.

Sostienen que los beneficios de las terapias CAR-T son evidentes “y los países de nuestro entorno son conscientes de ello, donde ya se han aprobado y están disponibles para múltiples indicaciones. Ejemplo de ello son los tratamientos para mieloma múltiple, linfoma difuso, leucemia linfoblástica aguda o linfoma de células del manto, cuyo tiempo de espera es superior a los 13 meses en todos los casos y algunos llevan esperando aprobación más de dos años”.

“La inclusión en el Sistema Nacional de Salud tendría un impacto económico mínimo y podría transformar la vida de los pacientes con estas enfermedades», expresa Marta Cardona.