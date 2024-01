GoodWe presenta en Genera 2024 sus últimas novedades en los sectores residencial, comercial e industrial y grandes plantas

GoodWe, fabricante multinacional de soluciones fotovoltaicas, estará presente en Genera 2024 del 6 al 8 de febrero, donde presentará las novedades y mejoras de sus productos en los sectores residencial, comercial e industrial.

Según Carlos Martínez, Country Manager de GoodWe Iberia, “Genera es cada año una gran oportunidad para nosotros de seguir trabajando para posicionarnos en el mercado español, donde seguimos creciendo y buscando, con nuestras soluciones fotovoltaicas, mejorar la vida de las personas y trabajar para alcanzar los objetivos del país en materia de autoconsumo industrial”.

“En la edición de este año ponemos el foco en las soluciones de almacenamiento comercial e industrial, y queremos poner de relieve nuestra posición en el mercado residencial con la renovación de nuestra gama sin almacenamiento o nuestra oferta de EcoSmart Home”, añadió.

Novedades

En esta nueva edición de Genera, la multinacional presentará sus aplicaciones comerciales e industriales EcoSmart Commercial, que concentra una gama de inversores ETC y BTC, así como los sistemas de almacenamiento Lynx C y Lynx C 60.

Estas soluciones presentan beneficios y funcionalidades relevantes para los clientes, entre las que destacan el peak-shaving, que permite almacenar y reservar energía fotovoltaica para disminuir el consumo de la electricidad proveniente de la red en picos de alto coste, y evitando así las penalizaciones por superación del límite de potencia contratada.

También toma relevancia la línea de respaldo que ofrecen estas aplicaciones, que permiten mantener el suministro de electricidad a cargas esenciales, con independencia de la calidad de la red, e incluso en ausencia de esta, lo que aumenta la autosuficiencia del cliente.

El almacenamiento flexible y escalable, con alta densidad de energía por inversor asociado también despunta como una funcionalidad diferencial de los equipos que GoodWe mostrará en la Feria Internacional de la Energía y el Medioambiente.

En relación con la gama comercial e industrial, la principal novedad será la presentación de los inversores string SMT, de 25-80kW y con hasta 6 MPPT y los inversores de almacenamiento comercial e industrial ETC / BTC + Lynx C (HV) y el nuevo inversor Lynx C60 (HV).

Ecosistema Ecosmart

Uno de los objetivos de GoodWe es ser un apoyo a las familias, para que hagan frente de la mejor manera posible a la crisis energética, reduciendo su factura de la luz, gracias a una oferta residencial basada en tecnología de última generación.

Así, las soluciones GoodWe están diseñadas para múltiples escenarios bajo un concepto integral, el de EcoSmart Home, con el que promueve la maximización del autoconsumo para reducir el coste energético y la reducción de la demanda de potencia y energía en periodos de elevado coste.

Destacan en este entorno la gama de inversores string SDT G3, XS G3 y MIS y los nuevos inversores de almacenamiento ES G2, ET G2, EH Plus+ y ET 30. Asimismo, en Genera se expondrán las baterías de litio Lynx Home U y Lynx Home F G2. Estas baterías tienen detección automática de módulos, diagnóstico remoto y actualización vía inversor, reinicio automático en caso de subtensión, grado de protección IP55 e IP65, tecnología LiFePO segura y fiable y fácil instalación.

El ecosistema formado por GoodWe en torno al cliente residencial también incluye los cargadores de vehículos eléctricos HCA de 7kW, 11kW y 22kW, compatibles con todos los modelos de vehículos eléctricos, una solución completa FV+VE, que incluye una monitorización con la plataforma SEMS y con modos de carga Smart & Flexible.

Nuevas soluciones

Para grandes plantas, la compañía llevará una novedad a esta nueva edición de Genera, y presentará su nuevo inversor UT, de 320-350kW y 12/15 MPPT. Asimismo, en el evento presentará su centro de transformación MVS, diseñado para reducir y optimizar el coste energético nivelado (LCOE, por sus siglas en inglés), en combinación con la serie de inversores HT y UT.

Con esta edición, ya son seis las ediciones en las que GoodWe ha participado en Genera, la mayor plataforma comercial para la industria energética, que cuenta con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), así como el respaldo de los agentes del sector.

“Nuestra presencia en Genera demuestra nuestra apuesta por España, dentro del plan de desarrollo internacional que despliega la compañía desde 2018. En los últimos cinco años GoodWe se ha posicionado como una de las principales empresas del sector en el mercado residencial, y ocupamos un sitio en el top tres europeo de fabricantes de inversores fotovoltaicos”, señaló Carlos Martínez.