Fundaciones, servicios financieros, salud y bienestar, los sectores que más apuestan por la reforestación

La adopción de estrategias de descarbonización para combatir el cambio climático es una de las principales tendencias del 2024 en los planes de sostenibilidad empresarial.

Según señala el informe ‘Winning in Green Markets: Scaling Products for a Net Zero World’, publicado por el Foro Económico Mundial en colaboración con Boston Consulting Group, en esta década habrá un aumento masivo de soluciones climáticas y creación de grandes mercados de materiales, productos y servicios para conseguir la neutralidad climática, para lo que la innovación tecnológica será un factor clave.

En este contexto, CO2 Revolution, empresa pionera en la regeneración de bosques con un método revolucionario a nivel mundial: drones y semillas inteligentes, combinado con sistemas mecanizados y tradicionales, ha realizado un análisis entre cerca de un centenar de entidades y empresas a las que ha dado servicio. Todas con un objetivo común; luchar contra el cambio climático a través de la reforestación eficiente e integrar estas acciones en sus estrategias de ESG.

Según revelan sus datos, los sectores que más han invertido en este tipo de proyectos han sido: fundaciones (48%) tales como Fundación Ibercaja, Fundación Terra, Fundación Tierra Pura o Fundación ONCE: servicios financieros (16%), entre los que destaca Banco Sabadell, Ibercaja o MAPFRE y el sector de salud y bienestar (15%), donde cabe mencionar BUPA (Sanitas) y Helios Healthcare (Hospitales Quirón Salud). Destacan que las empresas del sector financiero son las que más cantidad de toneladas compensan, seguidos del sector salud y bienestar.

La inversión de dichos sectores en proyectos de reforestación ha hecho posible que CO2 Revolution haya plantado en su último ejercicio 2023 un total de 223.359 árboles en 225 hectáreas, lo que supone una extensión de casi 22.500 de estadios de fútbol. De nuevo, el foco está puesto en Galicia, donde la compañía ha llevado a cabo la mayoría de sus plantaciones debido a que es una de las zonas más desertificadas por los últimos incendios. De cara a 2024 seguirán apostando por esta comunidad, sumado a Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Valencia. Además de sus nuevos proyectos en Latino América.

La compañía revela que cada vez hay mayor conciencia ambiental, lo que se ha notado en el volumen de sus plantaciones. Sólo en el 2023 plantaron 66.569 árboles más, lo que supone un aumento del 40% con respecto al ejercicio anterior. Según manifiesta, Juan Carlos Sesma, CEO de CO2 Revolution, las empresas son conscientes de la necesidad urgente de encontrar soluciones para combatir el cambio climático e innovación en tecnologías ambientales como avance hacia una verdadera transición ecológica”.