Bildu ganará aunque no gobierne

Si no se habla tanto de las elecciones autonómicas vascas como de las catalanas es porque la mano que mece la cuna de la Moncloa es la de Puigdemont, el extorsionador. Pero en Euskadi, donde las urnas se abrirán el próximo 21 de abril, la cita está levantando cierta expectación ante la posibilidad de que Bildu le haga el ‘sorpasso’ al PNV.

El grupo de Otegi, tan blanqueado gracias a Pedro Sánchez, pacifista de nuevo cuño como si no tuviera un pasado y eco sostenible de nueva generación, puede llegar a pescar en el río turbulento de la extrema izquierda, beneficiarse del descalabro anunciado de Sumar y Podemos que concurren por separado y ganarle la carrera al PNV.

La campaña va a ser ajustada entre los dos partidos nacionalistas a partir de la celebración del Día de la Patria Vasca (Aberri Eguna). Los sondeos les da un empate técnico en escaños, no en votos. PNV baja, Bildu sube. Aún no ha comenzado la campaña oficialmente pero uno de cada cuatro votantes permanece indeciso. Y el PNV es el partido que acumula mayor número de votantes que dudan sobre la posibilidad de proyectar en su abstención el voto de castigo.

El posible ‘sorpasso’ de Bildu al PNV tiene su morbo. Pero no habrá cambios sustanciales en la fórmula del gobierno vasco. Porque los socialistas, si dan los números, seguirán apoyando al desgastado PNV para repetir su gobierno de coalición. El PP de Javier de Andrés, que se presenta como la única alternativa constitucionalista y habla de bajar impuestos y defender a emprendedores y autónomos insiste, como hace Feijóo en Cataluña, en denunciar que los socialistas son lo mismos que los nacionalistas porque acaban pactando gobiernos con ellos. Con la esperanza de recuperar los votos de centro y liberal que hace años se refugiaron en el PNV como ‘opción útil’.

Bildu no se hará un Puigdemont

Es poco probable que Bildu y los socialistas pacten el gobierno de Ajuria enea. Pero no por las razones éticas esgrimidas por el candidato socialista Eneko Andueza (la no condena del grupo de Otegi del terrorismo de ETA, una circunstancia que le ha traído sin cuidado a Pedro Sánchez cuando ha pactado con ellos). No pactarán por mero cálculo de contrapartidas.

Si los socialistas se alían con el PNV y Bildu se queda fuera de Ajuria enea, no tendrá mayor consecuencia en su alianza en la Moncloa. Porque Bildu no hará un Puigdemont. No se marcará un ‘Junts’ propiciando la voladura de la legislatura de Sánchez, como se teme que pueda hacer el prófugo si no se hace con la presidencia de la Generalitat.

En realidad, Bildu tiene más que ganar si sigue de la mano de Sánchez, aunque no gobierne en Ajuria enea. No sólo por lo que ha logrado ya con el blanqueamiento de sus orígenes gracias a la Moncloa sino por el futuro prometedor que le espera a raíz de las negociaciones (opacas y clandestinas) que ha mantenido con el PSOE. Bildu lo reconoce y lo está diciendo: con Sánchez se le presenta “una oportunidad histórica”.

Bildu va a ganar las elecciones, posiblemente, aunque no gobierne. Quienes manejan el tinglado de los herederos de ETA aseguran que no tienen prisa. Los terroristas ya no matan, afortunadamente. Pero su legado permanece. Sostiene el catedrático Manu Montero que cometen un error quienes quieren creer que en los homenajes a los presos de la banda están evocando una imagen del pasado.

Esa es una percepción falseada. Porque lo que están haciendo, en realidad, es homenajear a quienes mantienen el espíritu de los que practicaron el asesinato y ahora han cambiado de táctica. En la carrera del euskera que se ha celebrado estos días por las calles del País Vasco y Navarra (la ‘Korrika’) se le ha rendido culto a los terroristas de la banda. Se han exhibido más de 60 imágenes de etarras, no como un tributo a un pasado sino como vindicación de toda su historia.

La contradicción demoscópica

Bildu tiene su pasado. Pero gracias a la operación ‘maquillaje’ que le proporcionó primero el PNV y luego Pedro Sánchez está ya amortizada entre los votantes más jóvenes. No hay más que ver los resultados de las últimas elecciones que ponen en el escaparate la contradicción demoscópica.

En todas las encuestas el sentimiento independentista va cayendo pero luego no cristaliza en el voto. Quienes aseguran no sentirse independentistas, a la hora de votar se decantan por una fuerza nacionalista. La única certeza que tenemos: que el próximo Parlamento Vasco tendrá una mayoría nacionalista aplastante. Más del 75% del hemiciclo. Es lo que hay.