La imposible solución de dos estados que rechazan los palestinos

Los medios de comunicación hablan del conflicto entre Hamas e Israel y los analistas afirman convencidos de que la solución pasa por dos estados, uno palestino y otro judío (Israel) pero la realidad es que esta propuesta es superficial e imposible.

La mayoría de medios de comunicación y expertos presionan a Israel e insinúan, cuando no dicen abiertamente, que el problema es que Israel no quiere que Palestina se convierta en un estado. Esta posición filopalestina la hizo suya el mismísimo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuando tras visitar Israel declaro que: “si la Unión Europea no avanza en el reconocimiento de Palestina como estado España tomará sus propias decisiones”.

La realidad es que, por cinco veces, la primera de ellas cuando en 1948 las Naciones Unidas declararon la partición de la colonia británica de Palestina en dos estados, uno para judíos y otro para palestinos, Israel ha aceptado la existencia de un estado palestino y el mismo nunca se ha materializado porque los palestinos o bien han incumplido los acuerdos, o bien han atacado a Israel o ambas cosas a la vez.

Dos meses de guerra

Algunos, quizás bien intencionados, pero desconocedores de la realidad sobre el terreno, dicen que la solución pasa por que la Autoridad Palestina, con sede en Ramallah (Cisjordania para los palestinos y Judea y Samaria para los judíos) asuma el poder en Gaza pero la realidad es que Hamas está en guerra civil con la Autoridad Palestina y esta ni tan siquiera controla el territorio cisjordano y no tiene capacidad alguna para asumir ningún tipo de gobierno sobre la franja gazatí por su incompetencia manifiesta, su corrupción rampante y su falta de credenciales democráticas.

Actualmente, dos meses después de la matanza y violaciones de Hamas aún hay 122 personas secuestradas. Durante el alta el fuego que permitió intercambiar personas civiles inocentes secuestradas por Hamas, la mayoría niños y mujeres, por terroristas palestinos condenados por tribunales en juicios justos, desde el cuartel general de Hamas en la comodidad y el lujo de Doha (Qatar), los cabecillas terroristas afirmaron que tenían dificultades para entregar más rehenes dado que muchos de ellos estaban en manos de otros grupos terroristas con los que era difícil coordinarse.

Esa es, casi con toda seguridad, la única verdad que Hamas ha dicho desde el 7 de octubre. Gaza es un territorio en el que moran diversos grupos terroristas que no solo luchan contra Israel, y en general contra todos los países de occidente, si no también entre ellos.

Las organizaciones que buscan destruir a Israel

La página de youtube Israel Defensa, en X @Israel­_defensa, ha publicado un interesante resumen de las principales facciones en lucha contra Israel y entre si en Gaza, todas ellas tienen en común dos cosas: su objetivo es la destrucción de Israel y ninguna acepta la solución de dos estados. Todas estas organizaciones reciben el apoyo de los gobiernos de Teherán, Doha, Saná, Bagdad, etcétera.

Ninguno de los grupos terroristas que se han apropiado de Gaza pretende negociar nada, ni llegar a ningún tipo de acuerdo con Israel

Hamas es la más importante. Es una organización nacionalista islámica con sede en Qatar, su grupo armado se llama Brigadas Izz ad-Din al-Qasam, aboga por una destrucción militar de Israel y rechaza una solución de dos estados. Además de sus atentados en territorio de Israel realiza acciones terroristas en Líbano, Cisjordania y Gaza.

Yihad Islámica, con sede en Teherán, es afín a la Guardia Revolucionaria de Irán. Su brazo armado son la Brigadas de Al-Quds. Pide la destrucción militar de Israel y rechaza la solución de dos estados. Lleva a cabo atentados en Líbano, Cisjordania y Gaza a lo que hay que añadir sus incursiones en israel.

Frente Democrático para la Liberación de Palestina con sede en Siria tiene como brazo armado las Fuerzas del mártir Omar Al-Qassem y aboga por la destrucción militar de Israel y rechaza la solución de dos estados. Planea acciones terroristas en Israel y opera en Siria y Gaza.

Frente Popular para la Liberación de Palestina también con sede en Damasco. Son de ideología marxista – leninista. Su grupo armado se llamada Brigadas Abu Ali Mustafa. Su objetico es atentar en Israel y opera en Gaza Cisjordania y Líbano.

Comités de Resistencia Popular con sede en Gaza cuentan con bases operativas en la propia Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria. Son fundamentalistas islámicos, rechazan también la solución de dos estados y luchan por la destrucción de Israel. Su brazo militar son las Brigadas Al-Naser Salah al-Deen.

Ejercito del Islam con cuartel en Gaza, salafistas afines a al-Qaeda, piden la destrucción de Israel y rechazan los dos estados.

Además, hay otros grupúsculos que son escisión de Hamas como la Guarida del León.

Leer más: Sánchez no es Kissinger ni Brandt

La ola de antisemitismo

Ninguno de los grupos terroristas que se han apropiado de Gaza, tras la retirada unilateral de Israel en 2007, pretende negociar nada, ni llegar a ningún tipo de acuerdo con Israel. Su política quedo plasmada en la barbarie perpetrada el 7 de octubre.

La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué hay gobiernos como el de España, think tanks, universidades en EE.UU. y medios de comunicación que siguen defendiendo la posición palestina y equiparan a un conjunto de grupos que tienen por fin la exterminación de un pueblo, siguiendo el modelo del holocausto, a un país democrático como Israel?

Es dramático constatar que tras la matanza, violaciones, secuestros y descuartizamientos de cadáveres llevados a cabo de forma premeditada el 7 de octubre el mundo vive una ola de antisemitismo y la ceguera sobre el riesgo que se ciñe sobre nosotros sea tan absoluta. Los países civilizados deberían agradecer a Israel que ellos están poniendo la vida de sus hijos en riesgo para defender nuestra civilización.