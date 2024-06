¿Por qué el futuro solo puede ir a peor en el gobierno de Pedro Sánchez?

Los tertulianos de La Plaza debaten en este episodio sobre el futuro de la gestión de Sánchez, con cierto pesimismo: la patada hacia adelante del fiscal general García Ortiz, el anuncio de condonación de la abultadísima deuda autonómica sin un mínimo análisis previo de si esa deuda ha sido útil o no o sin un plan para que ese endeudamiento no se repita en unos pocos años, la excepcionalidad catalana que imponen los 7 votos de Junts a todas las leyes, etc. etc. ¿Puede aún ir la situación a peor?