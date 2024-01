¿Tendrá éxito Izquierda Española?

La estrategia del nuevo partido Izquierda Española es parecida a la que ensayo Vox en 2014: presentarse a las elecciones europeas, las que son más accesibles para obtener representación, para con un primer éxito bajo el brazo intentar la entrada en otras instituciones.

En 2014 Vox recibió por parte de la derecha una acogida furibunda parecida a la que los medios de la izquierda y paragubernamentales deparan ahora al nuevo partido surgido del think tank Jacobinos.

Mientras los medios próximos al poder sigan atacando a Izquierda Española la notoriedad de esta nueva formación seguirá creciendo y sus posibilidades de obtener representación en junio serán mayores.

El paralelismo con el nacimiento de Vox

Cuando nació Vox, a finales de 2013, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal no perdía oportunidad de atacar al nuevo partido, y el líder de Vox en aquel entonces, Alejo Vidal-Quadras, no dejaba pasar ocasión de recordar que “había tenido que migrar de siglas para no cambiar de ideología”.

En ese escenario mediático las cosas iban bien para Vox, a finales de febrero de 2014 las encuestas daban al nuevo partido entre uno y dos eurodiputados hasta que la secretaria de estado de Comunicación, la hábil y experimentada Carmen Martínez Castro, se dio cuenta de que era Génova 13 la que estaba impulsando la candidatura de Vox y ordenó silencio sobre la campaña del nuevo partido de Vidal-Quadras, Abascal y Ortega Lara.

Simultáneamente desde los medios de la derecha se pasó a difundir a todo trapo la actividad del nuevo partido de izquierdas, Podemos, surgido del movimiento 15-M.

El cambio de estrategia dio resultado, poco a poco Vox se fue apagando y Podemos creciendo. El escrutinio, en mayo de 2014 es conocido, Vox quedó a poco más de 1.500 votos de tener un escaño con lo que el PP atajó, provisionalmente, su problema a la derecha y Podemos obtuvo cinco escaños pegándole un bocado significativo al PSOE.

Los ataques del PSOE a Izquierda Española

Hoy la situación de Izquierda Española es pareja a la de Vox hace diez años. Izquierda Española es un partido que afirma que para mantener ideas como la igualdad sin privilegios los votantes de izquierda necesitan crear unas nuevas siglas por que el PSOE ya no hace bandera de esos valores.

Izquierda Española es un partido que afirma que para mantener ideas los votantes de izquierda necesitan crear unas nuevas siglas

Tras una salida a todo trapo contra Izquierda Española a medida que se acerquen las elecciones los ataques del sanchismo al nuevo partido se basarán en argumentos más sutiles: que si votar Izquierda Española favorece a la derecha porque se divide el voto, que si Izquierda Española es un partido lerrouxista promovido por las elites que quieren acabar con el gobierno progresista…

A medida que los medios cercanos al poder silencien a Izquierda Española y solo hablen de ella para poner el foco en sus previsibles errores de principiante los medios cercanos a la oposición le darán cancha. No fue casual que en 2014 el último día de campaña electoral La Razón diera una entrevista en portada a Pablo Iglesias, candidato de Podemos.

Tampoco fue casualidad que en el meridiano de la campaña electoral Pedro J. Ramírez fuera destituido como director de El Mundo dado que este medio apoyaba editorialmente a Vox, UPyD y Cs en lugar del PP. Tras el cese el medio viró…y el resultado electoral también. El Mundo pertenece a un grupo italiano y la relación entre el entonces premier italiano, Enrico Letta, y Rajoy era privilegiada.

El éxito de Izquierda Española no depende solo de los aciertos estratégicos de este partido, ni tan siquiera de que tenga mucho o poco espacio electoral. Su viabilidad, como en el tenis, se decidirá en los errores no forzados que cometan sus adversarios que no están en la derecha si no en el PSOE, en Sumar y en Podemos.