¿Para qué servirá el voto de los catalanes?

En este episodio de La plaza diseccionamos los resultados de las elecciones catalanas celebradas el 12-M. En primer lugar, la pobre participación electoral, apenas 7 puntos por encima del malísimo dato de los anteriores comicios del 2021 ¿Razones? Pues seguramente la creciente sensación en el electorado de que el poder de su voto es relativo, porque lo importante no es quién gana unas elecciones, sino quién gobierna. Y en ese sentido, Puigdemont ha decidido recordarle a Pedro Sánchez que no ganar no significa que no pueda gobernar. Sobre la mesa de debate, también la relación y evolución entre el voto independentista y el no independentista, entre el de derechas y el de izquierdas y entre el de los partidarios de la amnistía y el de los contrarios.