Armengol critica que se use a los funcionarios del Congreso para «hacer oposición»

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, criticó este lunes en el Fórum Europa que se use a los empleados públicos de la Cámara para «hacer oposición» y defendió que «todos» ellos son «excelentes», pese a las críticas políticas lanzadas contra los informes elaborados sobre la amnistía.

«Que hacer oposición a mi persona tenga que ser utilizar a los funcionarios públicos me parece que no es adecuado», dijo Armengol en un acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde defendió la actuación de las personas que trabajan en la Cámara Baja.

«Todos los trabajadores públicos del Congreso de los Diputados son excelentes», dijo Armengol cuando se le preguntó por algunos episodios relacionados con personal de la Cámara, especialmente el letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo.

«Voy a intentar contenerme para ser políticamente muy correcta, que es lo que intento ser y para explicar bien» pero «jamás en mi vida, jamás he pedido a un funcionario público ni qué carne tiene, ni qué vota, ni qué deja de hacer». «Le he pedido solo profesionalidad y le puedo garantizar y eso lo puedo hacer, pero con todas las letras de las palabras, que todos los trabajadores públicos del Congreso son excelentes y que yo no me había visto tan acogida como en estos seis meses por una institución», admitió.

La presidenta también ensalzó que «todos los trabajadores sienten la camiseta como suya y trabajan y defienden el Congreso de los Diputados a muerte».

Así las cosas, indicó que «no es adecuado» criticar los cambios en los letrados porque estas «remodelaciones» se han dado porque «la Secretaría General del Senado ha cambiado», y que «también» ha habido gente que ha pasado del Senado al Congreso y al revés y «nadie explica» que «no sea razonable que haya cambios en el Senado y que los hay en el Congreso».

En este sentido, se preguntó por qué los del Congreso tienen una «intencionalidad» y los otros no, para acto seguido añadir que «no tienen ninguna ninguno de los dos», sino que «responden a la profesionalidad y que la gente se hace sus equipos».

Segunda cámara

Por otra parte, la presidenta del Congreso recordó que la «primera persona» a la que llamó tras ser elegida fue al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, porque «las Cortes Generales tenemos que tener un trabajo conjunto y unión institucional en muchísimas cosas».

Así las cosas, sostuvo que le «parecería un error gravísimo, y no calificaré si está sucediendo o no, que el Senado se utilice para hacer contrapeso para, decirlo de alguna manera, al Congreso de los Diputados». «El Senado es una cámara maravillosa» aunque abogó por incluirlo en una reforma de la Constitución Española para que fuera «una cámara territorial y tener unas funciones claramente de cámara territorial» y no de segunda lectura como ahora.