El Gobierno despliega una acción coordinada para culpar al PP de la crisis judicial

Las últimas semanas del año no van a permitir un descenso del ritmo político en nuestro país: el acelerón que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso llevar a cabo durante el mes de diciembre para dejar lo más limpio posible de debates legislativos el 2023, sumada a la crisis judicial por los bloqueos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC), han monopolizado los mensajes que el Ejecutivo está lanzando. Y con un culpable claro: el Partido Popular.

Tanto los ministros, de uno y otro signo político, como el propio Sánchez no han dejado de acusar, en público y en privado, al presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, y a la cúpula del PP de ser los responsables de «enmudecer» el Parlamento y de no cumplir la Constitución. Y en las conversaciones informales con periodistas durante la recepción navideña en la Moncloa no ha sido menos.

Sobre la crisis judicial, el presidente del Gobierno considera que al PP «se le ha vuelto en contra el tema», y se ha preguntado por qué el principal partido de la oposición no cumple con la Constitución. «Están en una dinámica que hemos visto con Trump, con su concepción de la democracia, deslegitimando el resultado electoral, y con visión restrictiva de la Constitución». Todo, argumenta Sánchez, «porque una mayoría conservadora del TC lo ha decidido todo».

«El PP interpreta la Constitución a su antojo»

Tanto es así que el presidente del Gobierno ha afirmado ver a Feijóo sin rastro de moderación y «mimetizado» con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el anterior presidente del PP, Pablo Casado. Además ha reprochado el vídeo que ha publicado el PP aprovechando el Día de la Lotería en el que señala que a los socios de Sánchez y a los delincuentes sexuales ya les ha tocado ‘El Gordo’. A su juicio, eso demuestra que Feijóo no tiene interés en hablar con él.

El presidente también confirmó que la idea que tiene es que la proposición de ley que van a presentar en las Cortes incluya las enmiendas tumbadas por el Tribunal Constitucional y descartó que los socialistas aprovechen este texto para rebajar la mayoría de tres quintos para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Para Moncloa, la estrategia del PP está clara: manchar la acción del Gobierno en cualquier ámbito, sobre todo en el europeo. Así, consideran que Feijóo es un líder «con debilidad y falta de autonomía». «Ellos [por la cúpula del PP] interpretan la Constitución a su antojo. Un traje a medida de la Constitución. Y Feijóo venía con la imagen de moderación y se ha disuelto».