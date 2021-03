El juez del ‘caso Neurona’ investigará el caso de la niñera de Iglesias y Montero

El juez Juan José Escalonilla ha dictado un auto por el que se abrirán procedimientos independientes al caso Neurona para investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, con el fin de averiguar si usaron bienes de Podemos para beneficio propio como es el caso del presunto uso de una asesora del partido como niñera.

Según ha informado Europa Press, se trata de la respuesta del magistrado a la petición que le hizo la Fiscalía hace semanas en el contexto de la investigación del llamado caso Neurona, que investiga la presunta financiación ilegal de la formación morada e involucra, entre otros dirigentes, al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

“De conformidad con lo interesado por el Ministerio Fiscal, procede incoar procedimientos independientes en relación con los siguientes hechos nuevos objeto de denuncia por parte de Mónica Carmona Segura“, ha anunciado el juez en el auto.

Carmona fue la abogada de Podemos y la responsable del cumplimiento normativo de la formación y fue cesada, según denunció, por su investigación acerca de las presuntas irregularidades internas en el partido.

El juez abre procedimientos independientes, pero no piezas separadas

Ante estas nuevas pruebas aportadas por la ex abogada de Podemos, la Fiscalía le pidió al juez que se investigaran pero en piezas separadas con el fin de no dilatar más el proceso judicial relacionado con el caso Neurona. En este sentido, el juez ha aceptado parcialmente la petición, ya que no lo hará por piezas separadas, sino en un proceso independiente.

Por otro lado, la formación morada ha solicitado que no se tengan en cuenta la documentación aportada por Carmona, a la que acusan de presentar animadversión contra el partido y haberse excedido en lo que le pidió el juez.

Al respecto, el juez ha contestado que “es cierto que Mónica Carmona ha presentado la totalidad de los expedientes por su parte incoados por presuntas irregularidades cometidas en el partido político Podemos, algunos de los cuales no se corresponden con los hechos objeto de investigación en la presente causa”.

“Ahora bien, denunciados hechos nuevos que podrían ser constitutivos de delito, no cabe abstraerse de su denuncia devolviendo dichos expedientes a dicha testigo”.