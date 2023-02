El PP ignora la moción de censura de Vox: Feijóo ni siquiera irá al debate en el Congreso por ser «un circo»

El objetivo principal del Partido Popular estas semanas pasa por diluir, en la medida de lo posible, todo el foco que Vox pretende acaparar con su moción de censura, registrada ya este lunes. Los populares no quieren participar en lo que entienden como «un circo», «un show», «una performance política», «un espectáculo», «un ejercicio partidista de políticos para políticos», calificativos que ha pronunciado el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper.

Tanto es así que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que no es diputado pero sí senador por cuota autonómica, no acudirá al Hemiciclo durante el debate de la moción. Aunque aún no hay fecha -es potestad de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet-, Sémper se ha mostrado muy rotundo este lunes en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP: «Por supuesto que no». Cabe recordar que, aunque Feijóo no ocupe escaño en esta Cámara, sí que puede acudir al Congreso y sentarse en la bancada popular al ser senador.

«A la moción de censura no le hemos dedicado más tiempo, nuestra posición sigue siendo la misma», ha arrancado el portavoz del PP. «En el momento de mayor debilidad del Gobierno, de Sánchez, Vox vuelve a acudir al rescate mediático del presidente», ha suspirado.

Múltiples polémicas para Sánchez

A ojos de la dirección del PP, es precisamente ahora cuando más plancha se le acumula al Ejecutivo: le cercan, a sus ojos, las polémicas en torno al sí es sí, la economía, el control de precios, el envío de material a Ucrania, el caso Tito Berni… «Todo lo que sucede en el Gobierno provoca y evoca conflicto y esto va a suponer un balón de oxígeno para desviar la atención que a Sánchez le sienta muy bien», ha considerado Borja Sémper.

Precisamente, sobre el caso Mediador que ahora envuelve al PSOE canario, el PP ha avanzado que su formación en la comunidad autónoma se personará ante los juzgados y que esperan una respuesta «clara y transparente» sobre la batería de iniciativas parlamentaria que han puesto en marcha, aunque no descartan «ninguna acción» complementaria.

Caso Mediador

«No es razonable y no es sensato. Necesitamos explicaciones y las necesitamos ya», al tratarse de «posibles mordidas a empresarios para obtener por la vía estrecha ayudas de la UE con cargos a los fondos Next Generation, posibles fiestas con prostitutas y drogas», ha argüido el portavoz de campaña del PP.

Sémper ha querido subrayar este asunto: «Se está hablando de posibles influencias en el Gobierno de Canarias y en el Gobierno de España con diputados», ha sentenciado Sémper, por lo que ha exigido a Moncloa explicaciones “ya” y transparencia al portavoz socialista en el Congreso sobre el caso Tito Berni, que “mancha la política española y genera una sombra de sospecha” sobre cerca de una veintena de diputados socialistas.