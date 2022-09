El PP reclama una ley para limitar los «autoindultos»

El Partido Popular ha decidido arrancar la semana proponiendo un debate con el que acorralar, de alguna manera, al Gobierno: una reforma de la ley del indulto. Aprovechando la publicación de la sentencia del caso ERE, los populares afirman en esta ocasión que se deben «limitar los autoindultos», «la posibilidad de autoindultarse». Eso sí, sin añadir cómo llevarlo a cabo: sólo «abrir» el melón.

En Génova encuadran este movimiento por la petición de indulto del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán -que fue condenado a seis años y dos días de prisión-. Según el coordinador general del PP, Elías Bendodo, «los gobiernos tienen que tomar medidas que los ciudadanos tienen que entender y tienen que aceptar. Aparte de ser muy difícil de explicar, es muy difícil de entender: el PSOE indultando al PSOE«, ha aseverado.

Lo cierto es que la ley que regula el indulto en España data del siglo XIX, de 1870. En los últimos años, y con el florecimiento de sentencias condenatorias por casos de corrupción en la vida política de nuestro país, sí se ha intentado añadir nuevos requerimientos para optar a la medida de gracia, pero sin éxito. La última vez fue en 2015, cuando el PSOE registró una proposición de Ley para excluir del indulto a los condenados por delitos de corrupción. De aquella, en pleno apogeo del caso Gürtel, el PP se negó y lo tachó de «oportunista y partidista».

«No lo entenderían los ciudadanos»

En su exposición durante la tradicional rueda de prensa tras el consejo de dirección del PP, Bendodo ha insistido en que la meta de su partido es «poner un dique definitivo a la contaminación ideológica de todos y cada uno de los resortes del Estado» que sucede, a sus ojos, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. «El Gobierno no puede meter la mano en todo. El PSOE no puede indultar el PSOE, el autoindulto no lo van a entender los ciudadanos», ha creído el número 3 del PP.

«Queremos abrir el debate hoy con esto, vamos ver cómo se aborda», se ha limitado a contestar Bendodo ante las preguntas sobre cómo articular esa propuesta. «La posibilidad de autoindultarse es lo que queremos debatir», ha recordado cuando se le ha cuestionado sobre si su partido registrará alguna iniciativa parlamentaria en este sentido.

Bendodo ha querido dejar claro que el PP únicamente quiere «abrir el debate popular de que el autoindulto esté limitado en nuestro país. Un Gobierno que indulte a su propio partido no tiene sentido. Vamos a empezar por ahí«, ha subrayado.

El motivo no es otro, aducen desde Génova, que mover conciencias y «abrir el debate». «Que se piense esto antes de tomar una decisión. A partir de ahí ver cómo podemos perfeccionar», aunque desde la dirección se inclinarían más por una reforma de la ley actual.