Génova torpedea la candidatura ‘secreta’ de Calviño al BEI

Desde que el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, anunció que abandonaría el cargo a final de año, las especulaciones sobre quién será su sucesor no han parado. Así, tras la presentación oficial de la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, a la contienda, todas las voces consultadas por ECONOMÍA DIGITAL confirman el runrún que recorre las instituciones europeas: será un cara a cara, a todas luces, con la actual vicepresidenta primera y ministra de Economía del Gobierno de España, Nadia Calviño, para ver quién dirige la institución de crédito de la Unión Europea.

De todos modos, se trataría de un acuerdo confidencial entre España y el BEI el no hacer público el nombre de Calviño como pretendienta a la presidencia. La candidatura española se habría remitido al Comité de Selección, pero pidiendo que se trate en estricta confidencialidad y no se dé traslado a los países, a pesar de que la versión oficial, comunicada por la propia vicepresidenta, es otra: que España había hablado informalmente del tema y que presentaría candidato «más adelante».

«Las candidaturas son secretas», afirma un alto cargo europeo a este periódico, «y el plazo para hacerlas es en junio». Es lo que recogen distintas voces, incluido las fuentes recogidas por el Financial Times. Pero esto no hace ni pizca de gracia en la sede nacional del Partido Popular, que no están de acuerdo con que esta sea la salida de Calviño si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el nuevo habitante de la Moncloa tras las elecciones generales del 23J.

El «veto» de Feijóo

La dirección del PP, consultada por este diario, muestra su negativa a que sea precisamente la gurú económica de Pedro Sánchez la que presida la institución. Si bien la versión oficial en Génova es que «de Calviño no se opina, no hay nada que añadir», algunos dirigentes del partido con relevancia europea lo dejan bien claro: están en contra. Es el caso, por ejemplo, del todavía eurodiputado y vicepresidente del PP europeo Esteban González Pons, que incluso lo ha publicado en Twitter.

Sin embargo, este posible «veto», como lo califican las fuentes de la UE consultadas por este periódico, del PP a Calviño podría quedar en agua de borrajas. «La candidatura se resuelve en agosto. A Nadia le va perfecto el timing. No importa el veto, porque para agosto no habrá nuevo Gobierno en España aún», sintetizan. Cabe señalar que ese calendario no es público, dado que la hoja de ruta que se seguía hasta este momento, la diseñada por la ministra sueca de Finanzas, que es quien preside este semestre el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, más conocido como el ECOFIN, Elisabeth Svantesson.

El calendario del ECOFIN

La próxima reunión del ECOFIN, prevista para principios del mes de julio, será clave. Ahí, además de abordar el proyecto del euro digital tras la aprobación de su marco regulatorio la próxima semana, los países tendrán que discutir las candidaturas, dado que los ministros de finanzas de los 28 países son los que componen el Consejo de Gobernadores del BEI.

Si no, será en la siguiente cita de este organismo, que tendrá lugar de manera informal en Santiago de Compostela en septiembre como parte de la presidencia española del semestre europeo. De hecho, a menos que el Partido Popular haya conseguido formar gobierno antes en el caso de que haya un vuelco electoral, será la propia Nadia Calviño la que presida la sesión.

Una candidatura «reñida»

De todos modos, en Bruselas convence la opción Calviño. Así, el partido entre la vicepresidenta española y la liberal danesa Margrethe Vestager «estará reñido», valoran algunas voces. Entre los motivos a tener en cuenta: ambas son mujeres -en Europa creen que ya es hora de que una mujer presida la institución-, poseen un buen recorrido profesional y perfil internacional para el cargo. Además, tienen influencia. De hecho, las fuentes bromean de manera informal con que «lo de Vestager y su anuncio como candidata le ha jodido el plan [a Calviño]».

En caso de que Nadia Calviño no opte a este puesto, lo que se puede dar por fijo es que España tendrá una de las vicepresidencias al vencer el mandato de Ricardo Mourinho, que viene de Portugal y país con el que comparte sillón nuestro país en el BEI. Ya fue vicepresidenta de la institución de crédito la española Emma Navarro. También es parte de la entidad europea el exministro Román Escolano, que fue vicepresidente y en la actualidad está en la Dirección de Gestión de Riesgos, trabajo que compatibiliza con la asesoría económica a Alberto Núñez Feijóo como miembro de la fundación Reformismo21.