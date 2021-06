Isa Serra deja descabezado a Podemos en Madrid tras la marcha de Pablo Iglesias

Isa Serra, la hasta ahora portavoz de Unidas Podemos, ha comunicado esta tarde la renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Madrid que obtuvo en las pasadas elecciones del 4 de mayo. “He decidido que es el momento de pasar a una nueva etapa, aportar desde otro lugar a la transformación política de nuestro país. No seré más diputada en la Asamblea de Madrid”, ha indicado Serra en un comunicado a través de las redes sociales.

Tras esta dimisión y la marcha del que fuera candidato, Pablo Iglesias, quien renunció a todos sus cargos en la misma noche electoral, Podemos se encuentra sin liderazgo en su dirección regional de Madrid. De momento, Isa Serra ha indicado que deja el parlamento regional para asumir “nuevas responsabilidades en su partido a nivel nacional y lograr una república plurinacional y feminista”.

Gracias por cada apoyo. Mi compromiso sigue intacto. ¡Tenemos todo el futuro por delante! pic.twitter.com/SRfYjrbcZX — Isabel Serra (@isaserras) June 7, 2021

En los próximos días se espera el recurso de Tribunal Supremo, el cual ratificará o no la condena de Isa Serra a 19 meses de prisión por participar en los altercados durante una protesta contra un desahucio en el barrio de Lavapiés en enero de 2014. No obstante, Serra afirma que su salida del Parlamento regional, al que llegó en 2015, no tiene como razón principal la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que la condenó a un año y siete meses de prisión.

En su mensaje, Isa Serra ha hecho referencia a esta condena de inhabilitación que está pendiente de ser confirmada por el Tribuna Supremo. “No es la razón principal pero es cierto que independientemente de la respuesta del Supremo el daño está hecho con mentiras, acusaciones falsa, montajes de poderes que siguen siendo impunes, con una estrategia para amedrentar a quienes defendemos los derechos humanos como activistas o desde las instituciones y de invalidarnos políticamente”, defiende Serra.

La ex portavoz de Podemos en la Asamblea, Isa Serra (d), y el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, participan este sábado en la manifestación “Por una ley que garantice la Vivienda” en Madrid. EFE/Víctor Lerena

Asimismo, afirma que esta sentencia es “vergonzosa e injusta y su utilización por parte de las derechas para la campaña permanente muestra la connivencia de sus intereses con el poder judicial, y que utilizan como arieta contra nosotras”.

A pesar de las declaraciones, no se sabe cuáles son las razones exactas de esta renuncia ni quién le tomará el relevo en el puesto, sin embargo, podría recaer en Alejandra Jacinto, quien fuera la número 4 en la lista de Podemos Madrid, o en Jesús Santos, el actual coordinador autonómico del partido y teniente de alcalde de Alcorcón.