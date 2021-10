Jueces conservadores insisten al PSOE para que cambie la elección del CGPJ

La renovación, tras años en funciones, de la mayoría de los órganos judiciales, es motivo de celebración para los jueces. Sin embargo, falta todavía el más importante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para el que las asociaciones de jueces -principalmente las conservadoras- exigen abordar no solo un cambio de personas, sino la modificación del sistema de elección.

Este es el principal escollo por el que el pacto alcanzado este jueves entre PSOE y PP no incluye a esta institución. Y, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria han lanzado al partido de gobierno y al principal de la oposición dos peticiones muy claras: a los populares, que abandonen su “política de obstruccionismo”, y a los socialistas, que acepten que el sistema actual “ha colapsado”.

“El primer elemento para que se renueve el CGPJ es obviamente que el Partido Popular abandone una dinámica que venía justificando la negativa a cualquier tipo de acuerdo con distintas excusas”, ha señalado el portavoz del organismo, Jorge Fernández, en una entrevista este viernes en RNE.

“Y mientras el PSOE no acepte que este modelo actual ya no sirve y nos ha conducido a la situación desastrosa en la que nos encontramos hoy no soy optimista”, ha continuado el juez de la asociación conservadora.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo. EFE/Archivo

En opinión de Fernández, si se consigue la renovación del CPGJ sin una modificación en el sistema de elección –el PP propone que sean los propios jueces los que elijan a los jueces– se seguirá cometiendo el mismo fallo.

“El error no está solo en los designados sino en los que designan. Hasta que no se acepte esta situación no conseguiremos un verdadero cambio”, ha apuntado Fernando.

No obstante, el magistrado ha mostrado cierto optimismo porque, según ha señalado, “parece que hemos empezado a encontrar el camino”. Pero ha añadido que todavía falta una solución, sobre todo, porque existe una “importante presión desde las instituciones europeas, incluida la Comisión Europea, para que se proceda de este modo”, ha subrayado.

“El pacto ha tocado fondo y se ha derrumbado, no puede seguir así. Que llevemos tres años sin renovar no es mas que la consecuencia del sistema y la práctica que tenemos consistente en que el PP y el PSOE se reparten los puestos en el consejo”, ha concluido

“Esto no puede repetirse porque precisamente esa practica es la que ha motivado que estemos donde estamos”, ha zanjado.