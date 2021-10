‘Llama a la puerta’, una campaña para concienciar sobre la soledad de las personas mayores

Con el objetivo de detectar posibles situaciones de soledad no deseada en las personas mayores, el programa ‘Siempre Acompañados’ de Fundación ”la Caixa” ha puesto en marcha la campaña ‘Llama a la puerta’ para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía.

Esta campaña, que se llevará a cabo en un total de doce ciudades del territorio español, nace con la voluntad de “visibilizar la realidad que se oculta detrás de algunas puertas”, explican desde la entidad, y hace un llamamiento para incorporar en la sociedad a las personas mayores.

En España las personas mayores de 65 años representan el 19,1% de la población. Un porcentaje en aumento que, además, se ha visto agravado durante el último año y medio debido a la pandemia.

En España el 21 % de los hombres y el 41 % de las mujeres mayores de 85 años viven solos

La campaña también invita a la ciudadanía a participar a través del voluntariado o en la detección de situaciones de soledad en el entorno. También demuestra la fuerza de un gesto tan sencillo como llamar a la puerta, y pone en valor la labor de las entidades sociales que trabajan para crear relaciones de apoyo con los mayores.

La soledad, una realidad ineludible que suele llegar de forma imprevista

Según una encuesta online realizada durante el confinamiento, y dirigida a personas que participan en el programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, la prevalencia de la soledad se situaba en el 54,0%.

Se trata de una cifra al alza en comparación con la prevalencia detectada en la encuesta que se realizó en el marco del programa ‘Siempre Acompañados’, en 2018, que estimaba un 39,8% de soledad emocional y un 29,1% de soledad social en este colectivo.

Para muchos de los mayores la soledad llega de forma imprevista, y en ocasiones es percibido como un fracaso; por ejemplo, con la jubilación muchos mayores “dejan de hacer aquellas acciones que han hecho durante toda su vida,” explica Elisabeth Fuente, del equipo de intervención ‘Siempre Acompañados’. “Pasan por una especie de duelo”, añade.

Joan es uno de los participantes en el programa ‘Siempre Acompañados’

Es el caso de Joan, uno de los participantes en el programa ‘Siempre Acompañados’: “Cuando me jubilé me sentía solo, estaba triste. Me levantaba, iba a pasear, no hablaba con nadie.”

La soledad también puede llegar con la muerte del cónyuge, como fue el caso de María Rosa: “mi mundo se acabó cuando perdí a mi marido —explica— no había aliciente en el mundo para nada. Se necesita alguien que te saque de ahí.”

“Si todas las personas llamáramos a la puerta ayudaríamos a paliar la soledad de las personas mayores”— Elisabeth Fuente, programa ‘Siempre Acompañados’

“Generalmente —explica Elisabeth— existen muchos tipos de soledad, tanto como personas.”

Joan y María Rosa participan en un programa que se basa en algo tan sencillo como llamar a una puerta. Ahora comparten muchos momentos con María Dolors, con quien son “vecinos y nos hemos conocido. Ahora nos podemos ver, saludar y dar un golpecito en la puerta.”

“Cuando ves que la persona que antes no salía de casa está en una actividad hablando con otras personas, contenta, alegre y feliz… para mi eso es lo más gratificante”, dice Elisabeth.

Cómo participar en el programa ‘Siempre Acompañados’

El programa Siempre Acompañados contempla a las personas mayores como sujetos activos y parte de sus necesidades, intereses y capacidades para ayudarlas a afrontar su situación de soledad desde el fomento de relaciones sociales significativas y el refuerzo de las fortalezas personales.

El programa se lleva a cabo en ciudades de todo el territorio español y el último año ha atendido a más de 660 personas. Cuenta con la implicación de 380 entidades vinculadas a los barrios donde está implementado y cuenta con más de 200 voluntarios.