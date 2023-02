Los parados que recibirán 100 euros más del SEPE

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, durante el mes de enero 2.908.397 personas se encontraban en situación de desempleo en España. Si eres una de ellas, quizás te preguntes si verás un incremento de 100 euros en la prestación, después de los nuevos cambios impulsados por el Gobierno. A continuación te mostramos todos los detalles.

Conviene tener en cuenta que las personas sin trabajo pueden acogerse a dos tipos de prestaciones. La más popular es el paro, es decir, la prestación contributiva por desempleo. La ayuda está dirigida a aquellas personas que pueden y quieren trabajar, pero no encuentran trabajo. Sin embargo, uno de los principales requisitos es haber cotizado a la Seguridad Social durante un periodo superior a los 365 días.

Las personas que no han acumulado este periodo de cotización para acceder a dicha prestación, no tienen derecho a cobrarla a pesar de haber finalizado la relación laboral y haberse dado de alta en el SEPE. No obstante, sí pueden percibir el subsidio por desempleo por cotización insuficiente, si bien su duración dependerá del número de meses cotizados y de si tienen o no responsabilidades familiares.

¿Quién recibirá 100 euros extra?

Desde el 10 de febrero, todas las personas que estén percibiendo una prestación por desempleo en la modalidad contributiva recibirán 100 euros adicionales, correspondientes al mes de enero. El motivo es la entrada en vigor de la subida del 60% de la base reguladora.

«Hoy las personas en desempleo verán aumentada en 100 euros de media su prestación», reconoció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. «Recuperamos derechos frente a los recortes que infligió el PP», subrayó para luego añadir: «Vuelve a ser efectiva la base reguladora del 60% y no del 50%, a partir del séptimo mes de cobro».

Hoy las personas en desempleo verán aumentada en 100€ de media su prestación.



Recuperamos derechos frente a los recortes que infligió el PP. Vuelve a ser efectiva la base reguladora del 60%, y no del 50%, a partir del séptimo mes de cobro. pic.twitter.com/lY137bLoeU — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 10, 2023

Y es que, el ministerio de Trabajo y Economía Social ha recuperado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 la prestación por desempleo equivalente al 60% de la base reguladora, reducida al 50%, a partir de los 180 días durante el Gobierno ‘popular’ de Mariano Rajoy. Tras la entrada en vigor de esta modificación, las personas en situación de desempleo recibirán 100 euros más de media, hasta obtener una prestación cercana a los 1.000 euros mensuales, a partir del séptimo mes de cobro.

Díaz defendió hace unos meses a lo largo de su discurso ante el Congreso de los Diputados que esta medida permitirá a las personas beneficiadas mantener su poder adquisitivo «frente a una inflación que es auténticamente imposible». Cabe destacar que el desembolso de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se produce entre los días 10 y 15 del mes siguiente, o si es festivo, el siguiente día hábil de cada mes.