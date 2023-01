Tezanos se burla de la propuesta de Feijóo para despolitizar el CIS: ¿Prefieren marcianos?

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha mostrado de una forma clara y contundente su rechazo a la propuesta formulada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha planteado nombrar a independientes para despolitizar organismos como el presidido por el exdirigente socialista. Con un marcado tono sarcástico, el sociólogo ha preguntado al líder de los ‘populares’: «¿Qué querrían, que se nombrara a marcianos o a monjes motilones?».

En estos términos se ha expresado el presidente del CIS, en un artículo publicado en la revista ‘Temas para el Debate’, cuyo consejo de redacción preside. Tras rechazar el concepto de «apolítico», ha criticado que se piense en los políticos como personas «malvadas», a la vez que ha lamentado que exista la percepción de que se mueven por «motivaciones espurias».

«Es una falacia argumental que ya no defienden ni los trumpistas más disparatados», ha aseverado, si bien también ha reconocido que «esta forma de entender las realidades sociopolíticas tiende a reaparecer y a ser agitada agresivamente».

Carga contra la «cultura de la antipolítica» del PP

A pesar de que no le ha mencionado de forma explícita, el sociólogo le ha dedicado unas líneas al presidente del PP, al cual ha reprochado que promueva la «cultura de la antipolítica» mediante discursos de «simplificación argumentativa». «El PP ha acabado cuestionando la propia pertinencia de que aquellos a los que ellos califican de ‘políticos’ ocupen puestos y representaciones en la estructura del Estado», ha subrayado.

El presidente del CIS, José Félix Tezanos. | EFE/KH

En esta línea, el exdirigente del PSOE también ha afeado a Feijóo que acuse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber puesto políticos al frente de las instituciones. «¿Qué querría ese portavoz? ¿Qué hubiera puesto al frente de esas once instituciones a once marcianos? ¿O a once monjes motilones? ¿O quizás a once militantes o simpatizantes del PP? Ese es sin duda, el problema, por mucho que se intente adornar de confusas simplificaciones predemocráticas», se ha preguntado irónicamente.

A ojos de Tezanos, el objetivo de los ‘populares’ no es otro que buscar «personajes apolíticos» que se «lavan las manos como Poncio Pilatos». «¿O es que a estas alturas de la evolución humana e intelectual alguien puede pensar que hay personas realmente «apolíticas»? ¿Apolíticas de qué y para qué? ¿Apolíticas o sencillamente cercanas al PP?, ha proseguido. «Sinceramente, en ocasiones no sé si algunos argumentan en serio, y meditadamente, o simplemente si no piensan lo que dicen», ha lanzado.

Con todo, se ha mostrado contrario a «buscar personas sin cargos de representación y que no tengan ni hayan tenido el carné de un partido político u organización política, como si eso fuera un estigma o un hecho reprobable».