La CEV pide acelerar el Perte2 tras vincular Aehra su inversión en Valencia a los fondos europeos

Los planes del fabricante italo-americano Aehra de levantar una fábrica en Valencia tras una inversión de 800 millones de euros desvelados ayer por ECONOMÍA DIGITAL despertaron expectación entre empresarios y trabajadores. La propuesta narrada por Hazim Nada, CEO y fundador de Aehra, abrió la puerta a la llegada de un tercer fabricante (OEM) a tierras valencianas y el Perte se puso encima de la mesa. La CEV pidió ayer acelerar el Perte2. Presionó para que «se haga en breve».

Las peticiones de la patronal valenciana se producen en un marco general, aludiendo a la concesión de fondos Next Generation vía Perte, en el que «pedimos siempre un esfuerzo adicional del sector público para eliminar la burocracia y reforzar la agilidad administrativa».

En concreto, y con los planes de Aehra encima de la mesa (que «absolutamente, están directamente vinculados y son mutuamente excluyentes» con el Perte2), la preocupación se centra actualmente en la segunda edición del Perte. «El Perte2, en concreto, sigue sin aprobarse, esperamos que se haga en breve«, aseguran desde la patronal.

Respecto al interés de Aehra de instalarse en Valencia, desde la CEV apunta que «si se confirma la apuesta por Valencia será otra buenísima noticia para nuestro territorio. Queremos que la industria tenga un mayor peso, ser más innovadores y posicionarnos en Europa como un foco de movilidad sostenible y esta empresa nos ayudaría en estas tres líneas».

Desde Femeval se valora, especialmente, la transcendencia que tendría la llegada de un nuevo fabricante para el parque de proveedores que ha crecido al calor de la factoría de Ford Almussafes.

Vicente Lafuente, presidente de Femeval, valora la iniciativa de Aehra como «muy positiva porque abrirá nuevas oportunidades de negocio para las empresas de alrededor«. Sin embargo, muestra recelo a la propuesta de Aehra de que sus planes de producción en Valencia estén ligados a la obtención de fondos del Perte de la automoción.

«El hecho de que esté vinculado al Perte no es positivo. Me hace recordar otros proyectos que han venido sólo buscando ayudas y al no tenerlas, se han ido aunque hay que tener en cuenta que empresas como Volkswagen han recibido ayudas para instalarse aquí«, reflexiona Lafuente.

Desde el punto de vista sindical, Ismael Sáez, secretario general de UGT en la Comunidad Valenciana, se centra en poner en valor el ecosistema valenciano. Tras mostrarse prudente y a la espera de nuevas comunicaciones de la compañía («sería una buena noticia, de confirmarse», apunta», Ismael Sáez apunta que la llegada de Aehra «pondría en evidencia que es más importante el entorno industrial, el parque de proveedores, las universidades, la cualificación de la mano de obra y el clima político y social para captar inversiones que una tributación que, en nuestra Comunidad Autónoma, ni es un infierno fiscal ni supone un obstáculo para la inversión de valor añadido, como sería el caso».

La otra clave que apunta el líder de UGT, sindicato que controla el comité de empresa de Ford Almussafes, es la capacidad de innovación que está arraigada en la Comunidad Valenciana. «Un sistema innovador como el puesto en marcha por la Agencia Valenciana de Innovación ponen a nuestra Comunitat en el mapa europeo de las regiones que más crecen en Innovación. La estabilidad y el diálogo social son un elemento más para atraer inversiones. Ojalá se confirme», concluye el secretario general de UGT.