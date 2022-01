Los mejores trucos de iOS 15 para sacar partido a tu iPhone

El sistema operativo de Apple, iOS, se actualizó hace no demasiado tiempo a la última versión, la 15, en concreto hablamos de finales de 2022. Para algunos usuarios puede suponer un leve cambio de estética, pero en realidad va mucho más allá de eso, y es que trae nuevas e interesantes funciones para el día a día para todos aquellos usuarios de los móviles de la manzana mordida.

Usualmente no hay manera más allá de los medios de comunicación de conocer este tipo de nuevas funciones, ya que Apple no instruye a sus usuarios más allá de un breve ‘log’ al actualizar el móvil con todas las novedades que trae la nueva versión del sistema operativo. Muchas de estas funciones están ocultas en menús o no se han dado a conocer apropiadamente. Para eso estamos aquí.

Y es que si ya te gustaba tu iPhone, ahora te gustará aún más con estos útiles trucos que empezarás a usar a partir de ya. Y por supuesto, también son aplicables al iPad, ya que los dos dispositivos de Apple corren la misma versión del sistema operativo. De hecho son prácticamente iguales, teniendo en cuenta algunas leves diferencia y la salvedad de que la pantalla es mucho más grande en las tabletas.

¡Así que allá vamos con algunos de los trucos más útiles!

Widgets nuevos en la pantalla

Lo de los widgets no es nada nuevo, ya que es una funcionalidad que te permite poner en tu pantalla de inicio funcionalidades de aplicaciones como buscador de Google, reproducir Spotify directamente… Aunque tampoco demasiado, puesto que fueron instaurados en iOS 14. Ahora hay muchas más aplicaciones compatibles.

Solo tendrás que dejar tu dedo pulsado en la pantalla de inicio, y verás las aplicaciones temblar. Entonces pulsa el botón de subir volumen +, donde tendrás acceso a todos los widgets de tu móvil: Google, Apple, Spotify, e incluso AliExpress. ¡Échale un vistazo que seguro que alguna te interesa!

Modos de concentración

Esta novedad de iOS 15 te permitirá activar el modo de concentración que ya tenían los Android. Básicamente te permitirá configurar las notificaciones dependiendo del contexto que tú pongas al móvil. Por ejemplo desactivándolas cuando juegas, o cuando trabajes, o cuando estés estudiando.

Para activarlo y configurarlo tendrás que ir a los ajustes del iPhone o iPad, buscar la opción ‘Modos de concentración’ y elegir o bien configurar el modo que quieras, a tu ritmo y con las notificaciones que tú elijas.

Buscar fotografías en tu iPhone

Ya conocíamos a Spotlight de otras versiones, el buscador de Apple. Ahora nos trae una novedad bastante interesante, y es la de poder buscar fotografías que se encuentren en la galería de nuestro móvil. Y es que Apple ha implementado la app de Fotos en Spotlight, que leerá los metadatos de la foto y te situará la foto dependiendo de lo que pueda leer en ella: paisajes, coches, o incluso tu propio nombre, por el que te reconocerá iPhone.

Grabar en modo cinematográfico

Mientras estés grabando un vídeo, este modo cinematográfico detectará automáticamente otros puntos de enfoque interesantes a los que te podrías mover o hacer transición. Si por ejemplo estamos grabando una escena o primerísimo plano, de fondo también podremos jugar con la profundidad y el enfoque de esa escena. Tal y como en las películas… Y es que ya se están empezando a rodar películas y cortos con iPhone por su gran calidad, acompañados de un buen gimball, por supuesto.

Añadir fondo borroso en FaceTime

Si estabas cansado de tener que cambiarte de estancia por no enseñar el fondo en las videollamadas de FaceTime estás de enhorabuena, porque ahora podrás activar el modo retrato y difuminar/desenfocar el fondo en el que te encuentres. De esta manera añade una de las opciones más solicitadas por todos los usuarios, siguiendo el estilo de Discord, por ejemplo, que te permite incluso poner cromas de otros paisajes.