Aldi termina con el peor problema de las piscinas hinchables por 7,99 euros

Llega el verano. La época favorito por los españoles. Más horas de sol, terrazas con aforo completo, altas temperaturas, vacaciones, piscina y playa. Algunas Comunidades Autónomas no cuentan con este último privilegio cerca, especialmente las de interior. Por este motivo, recurren a las piscinas, aquellos que no tienen la suerte de tener una en sus viviendas, pasan por las municipales. Y quién no quiere compartir piscina, lo hace comprándose una hinchable. En otros artículos ya os presentamos algunas desmontables de la marca Intex.

Hoy Aldi pone la solución al problema que se han encontrado muchos de sus compradores. Aquellos que han optado por una de pequeñas proporciones no pasa absolutamente nada. Se vacía, se plega y se guarda hasta el año que viene. Sin embargo, hay algunas demasiado grandes que dificultan este trabajo, y por este motivo lo más cómodo es dejarla montada de forma permanente.

La piscina, como todo se ensucia con el paso del tiempo. El agua se vuelve verdosa, caen hojas, polvo y demás al tenerla al descubierto. En el caso de este tipo de piscina no se puede contar con una depuradora o un limpiafondos. Por este motivo, a partir de este miércoles 2 de junio, el supermercado, Aldi, ha puesto a la venta a través de su web las tabletas multifunción para piscinas, que van muy bien para dejar el agua transparente durante todo el año.

Para una desinfección continua de la piscina, ideal para piscinas pequeñas. Desinfección, control de algas, floculación. Tan solo cuestan 7,99 euros. Ajustar el pH del agua de la piscina, situándolo entre 7,2 y 8,0. – Una tableta por cada 20 m3 de agua de la piscina. En piscinas desmontables, colocar las tabletas en un dosificador flotante, ya que puede decolorar el liner.