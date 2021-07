Aldi trae a España la bebida de moda en Italia

En Aldi tienen muy claro que, por mucho que Lidl y Carrefour, dos de las cadenas de supermercados con mayor peso en el mercado español y, por tanto, mayores rivales de los germanos, estén pisando el acelerador en cuanto a productos que nada tienen que ver con los habituales en los supermercados, Aldi no va a dejar de lado los productos precisamente clásicos en ellos.

Entre otras cosas porque son muchos los clientes de la cadena germana los que siguen acudiendo a ellos precisamente para hacer la compra de productos de alimentación, bebidas o limpieza.

Es por eso que, si bien es cierto que en Aldi también están ampliando su catálogo de productos de otras categorías, los germanos han optado por apostar por una bebida cada vez más popular en Europa y que lleva años siendo uno de las bebidas más consumidas en Italia.

El aperitivo estilo italiano de Aldi

No es otro que el Aperitivo estilo italiano de la marca Giardini. Una bebida que, como bien apuntan en Aldi, es “ideal para preparar Aperitivo Spritz”.

En cuanto a sus ingredientes, en la web de a cadena germana podemos ver que este Aperitivo de estilo italiano está “elaborado a partir de la maceración de naranja amarga, ruibarbo, genciana y otras hierbas aromáticas” y que tiene una graduación de 11% Vol.

Como es habitual en todos y cada uno de los productos de la cadena alemana, el precio es quizás su mejor argumento de venta. En este caso, la botella de 0,70 litros de esta bebida llega por tan sólo 4,99 euros.

Una bebida con la que podremos preparar el Spritz, una de las bebidas más populares en Italia y que cada vez se consume más en el resto del viejo continente. En Aldi lo saben, de ahí que no hayan dudado en traer su particular versión a nuestro país y hacerlo, cómo no, a un precio más que competitivo.