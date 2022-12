Los mejores árboles rascadores para mantener a tus gatos domésticos entretenidos

Los gatos son animales domésticos, como ya sabemos. Sin embargo, a veces no nos hacemos idea de lo hogareños que pueden llegar a ser. Y es que puede que un gato no pise la calle en días. Sin embargo, que tu amigo felino se quede en casa no significa que tenga que aburrirse entre cuatro paredes. Para ello, los árboles rascadores son un elemento básico para todo dueño de gatos que se precie.

Esta herramienta es importante para los gatos, y no es porque les pique el cuerpo a menudo. Los rascadores están envueltos en una sólida cuerda que ayuda a que los gatos puedan afilar sus garras. Su diseño en árbol permite más usos que mantendrán a tu gato entretenido. Por ejemplo, con plataformas en la cima de los árboles y con espacios para descansar, después de una jornada de juegos.

Como ves, un árbol rascador es una herramienta muy útil para todo dueño de gatos que se precie, ya que supone toda una oferta de entretenimiento para nuestros amigos felinos. Si has pensado poner a tu gato un juguete con el que mantenerse entretenido y, a la vez, que sea saludable para él, no te pierdas nuestra selección de productos que hemos destacado a continuación, para que puedas elegir un árbol rascador que esté acorde con tus preferencias y, más importante, las de tu gato.

El más vendido

El árbol rascador para gatos de Vounot está construido en madera, por lo que es estable y duradero. Además de rascador, este árbol anima a tu gato a hacer más ejercicio en un entorno atractivo. Está distribuido en dos plataformas acolchadas, una cueva, una percha de felpa, dos juguetes de juego y una tabla de rascar. La correa de anclaje puede dar más estabilidad al sujetarlo en la pared. Adecuado para gatos de todos los tamaños. VOUNOT Árbol Rascador para Gatos con Plataformas y Refugios, 115cm, Beige Precio de compra: 41,25 € Ranking: 1 Premio: Estable Puntuación: 99

El favorito

El de Feandrea es un árbol rascador con una característica principal: lujo. Es la mejor opción para tus compañeros felinos, en la que podrán jugar, echar una siesta o saltar. Está elaborado con tableros de partículas resistentes y reforzado con listones en la parte inferior para garantizar la estabilidad general. Incluye la cuerda de fijación para una doble seguridad. Un escondite espacioso, una hamaca blanda y varias plataformas ofrecen una lujosa experiencia para echar la siesta y horas de entretenimiento y diversión. FEANDREA Árbol para Gatos, Rascador con Nidos, Hamaca, Plataformas y Bolas de Juego, 154 cm, Colores Opcionales, Beige PCT86M Precio de compra: 86,87 € Ranking: 2 Premio: Lujoso Puntuación: 96

El más económico

El rascador para gatos de Zubita es resistente para el cuidado de las uñas del gato, que disfrutará rascando su árbol y ayuda a proteger el mobiliario como las cortinas o las camas. Está fabricado con tableros ecológicos, es fácil de montar y transportar. Ocupa poco espacio y cabe en cualquier esquina de su casa. La torre de gatos está diseñada para que los gatos descansen. Zubita Rascadores para Gatos, Árbol para Gatos Arañazo Gatos Juguetes de Sisal Natural, Cat Toy Centro de Actividad para Gatitos, Color Beige, 28 * 28 * 29 CM Precio de compra: 18,99 € Ranking: 3 Premio: Resistente Puntuación: 93

El más completo

Homidec presenta su árbol para gatos. Con cinco estaciones de descanso y juego, incluyendo una bola colgante. La cueva cómoda y las plataformas de observación brindan el lugar ideal para descansar. Las siete columnas, envueltas en sisal, ofrecen a su gato un espacio para afilar las garras y proteger a los muebles de arañazos. Cubierto con felpa suave, es agradable para la piel, y lo convierte en el mejor lugar para descansar. Árbol para gatos,145cm Rascador para Gatos, torre de escalada para gatos estable de varios niveles, árboles de actividades para gatos con 7 postes de sisal, 5 plataformas, 2 nidos para gatos Precio de compra: 59,99 € Ranking: 4 Premio: Actividades Puntuación: 90

Con esta selección de productos, tendrás toda la información necesaria para ayudarte a elegir un árbol rascador que encaje con tus preferencias, teniendo en cuenta el tamaño de tu casa y el carácter de tu gato. Como ya hemos visto, muchos de los árboles rascadores que hemos destacado tienen una serie de extras que mantendrán a tu gato entretenido durante un tiempo, por lo que aconsejamos no conformarte con aquellos productos que solo sean un rascador.