Carrefour quita la suciedad más difícil del inodoro con una solución de 2,70 euros

Acabar con la suciedad incrustada en el inodoro no es una tarea sencilla, sobre todo para los que convivan en una casa habitada por una familia numerosa o en un piso de estudiantes. Si el water no se limpia de forma diaria, corres el riesgo de que las partículas se vayan acumulando y luego las labores de limpieza sean mucho más difíciles, incluso si se cuenta con una amplia experiencia.

Esta circunstancia ha llevado a las principales marcas del mercado a buscar soluciones para tratar de agilizarle este proceso a los clientes y que se reduzca de forma notable el tiempo necesario para llevarlo a cabo. Así, se pusieron a la venta algunos de los productos desinfectantes más populares o los dispensadores automáticos que facilitan que el inodoro siempre huela a aromas de ambientador.

Aun con todo, muchas veces la suciedad sigue acumulándose con el paso del tiempo. Si solo limpiamos el inodoro de forma superficial y no dedicamos el tiempo suficiente corremos el riesgo de que el problema se agudice en el tiempo. Llegados a ese punto, ni los tradicionales estropajos ni las escobillas son capaces de dejar de nuevo el mármol reluciente.

Carrefour lanza un cepillo en forma triangular para acabar con la suciedad

Carrefour ha lanzado un nuevo artilugio diseñado específicamente para acabar con este tipo de problemas. El cepillo limpia inodoros de la marca Rozenball ha sido elaborado con el objetivo de poder alcanzar cualquier rincón del wc.

Imagen promocional del cepillo para el inodoro de Carrefour

Su mango en forma triangular permite a los usuario llegar a todos los recodos del inodoro, especialmente esa curva que se forma en la parte superior y donde se suele acumular la cal por el contacto continuo con el agua.

Mide apenas 26 centímetros, por lo que resulta muy útil para poder llegar a cualquier parte. Mientras que su mango de plástico lo hace más ligero para que la tarea sea menos pesada. Las cerdas del cepillo están diseñadas para acabar con la suciedad pero sin dañar la estructura del inodoro.