Decathlon acaba por arte de magia con los dolores musculares

Desde hace bastantes años, Decathlon es una de las plataformas de referencia en todo lo que rodea al mundo del deporte. Su catálogo nos ofrece un abanico prácticamente interminable de productos, que van desde prendas deportivas, hasta accesorios para poder aumentar el rango de ejercicios que podemos realizar, ya sea en el gimnasio o en nuestra casa.

No obstante, existe una parte inherente al deporte que no se tiene tan en cuenta. Estamos hablando ni más ni menos que de las agujetas, los tirones, las sobrecargas musculares y todo tipo de aspectos que vienen tras el deporte, y que pueden llegar a desembocar en una lesión. Sin embargo, en Decathlon no se han olvidado de esto, y por ello ofrecen el producto del que os hablaremos hoy.

Decathlon pone fin a los dolores provocados por el ejercicio

Y es que después de una intensa sesión de ejercicio, es imprescindible optar por una intensa sesión de recuperación. Sobre todo, a nivel muscular, tras actividades explosivas que conllevan el desgaste de estos músculos. Y de entre todas las posibilidades con las que contamos para llevar a cabo esta recuperación, en Decathlon han apostado por el gel de recuperación Recovery Cryo.

El gel de recuperación Recovery Cryo, disponible en Decathlon.

Una crema cuya principal apuesta es el efecto frío que genera sobre nuestros músculos. Aplicar frío sobre una zona dolorida, sea por el motivo que sea, cumple la función de reducir el flujo sanguíneo, y con ello no solo hacer que disminuya esa sensación de dolor, sino evitar que la inflamación después de cualquier actividad de este tipo vaya a más.

Y si bien el hielo es un tratamiento que por lo general es muy efectivo, con esta crema, desde Decathlon han buscado que los efectos de la misma se adhieran a nuestra piel de una forma mucho más natural y efectiva, actuando desde dentro para poner fin a estos dolores musculares derivados de este ejercicio, de la mano de un gel que tiene una capacidad de 75 mililitros.

Un producto con el que desde Decathlon demuestran su importancia dentro del mundo del deporte, en esta ocasión no pensando en la actividad en sí, sino en los efectos colaterales que esta puede conllevar y las mejores formas de paliarlo. Y para poner fin a esos dolores musculares, os podréis hacer con este gel en la propia web de la cadena francesa por un precio de tan solo 14,95 euros.