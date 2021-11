Ikea tiene una compra de 4 euros que termina con el dolor de espalda

El dolor de espalda es una de las cosas más molestas y pesadas que puede existir. Es algo muy agudo, y que se expande a todo el cuerpo, generando molestias y malestar, y provocando que, todo el que lo sufra, sea incapaz de moverse. No hay remedio para curarlo, y el único método es el reposo. O, como sugiere Ikea, lo mejor es prevenirlo, y corregir las malas posturas y las malas poses, que son las que pueden originar el dolor en la columna, las cervicales o las lumbares.

Y, para eso, en la compañía sueca han sacado un producto, que ayuda a que la espalda se mantenga recta, y la postura sea la adecuada en todo momento. Se trata de un reposapiés, que se coloca bajo la mesa, en caso de estar sentado en una silla, viendo la tele, o usando el ordenador, y que hace que el cuerpo tenga una pose y un ángulo perfectos. Así se evitan las sobrecargas, y el posterior dolor.

Reposapiés

No es la única función que tiene este reposapiés, cuyo precio, de solo cuatro euros, es toda una ganga. Porque otra cosa que resulta especialmente molesta es el hormigueo y la sensación de tener los pies o las piernas dormidas. Eso se debe a la mala circulación de sangre que esa zona en concreto sufre, y que tiene una sencilla explicación, pues esto ocurre cuando no se mueve ninguna extremidad. En caso de dar la vuelta al reposapiés, no solo podríamos apoyar los pies, si no que también podríamos ejercitarlos, haciendo el balancín.

El Ovning, nombre de este reposapiés ergonómico, que mide 38 centímetros de largo, 32 de ancho y 18 de alto, es una compra ideal. Y en la página web de Ikea también señalan que puede ser usado como reposabrazos, para mantenerlos en una postura correcta, es decir, completamente alargados y estirados, sin hace sufrir los hombros.

Otra función del reposapiés ergonómico

Un 4 en 1 solo disponible en Ikea

Hay más. Porque el Ovning tiene una cuarta función, ya que también sirve como cojín, para apoyar la cabeza, en caso de querer tumbarse en el suelo, gracias a su comodidad y su tacto, pues está hecho de poliéster, 90% reciclado, y rellenado de espuma de polietileno.

Un 4 en 1 que, a ese precio, solo se puede conseguir en Ikea.