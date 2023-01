Los mejores kits para fabricar tus velas artesanas

No hay mejor regalo que aquellos realizados con las propias manos. Y la fabricación de velas caseras es una moda que rescata técnicas ancestrales pero con materiales y componentes modernos, que permiten elaborarlas en poco tiempo y a un coste mínimo.

Estos kits son ideales para personas amantes de las artesanías, pero también sirven para quienes tengan poca práctica y quieran descubrir un mundo nuevo en el universo de los DIY (por Do It Yourself, hazlo tú mismo).

Una de las ventajas de los kits es que ya están todos los componentes necesarios y no hace falta tener que visitar varias tiendas buscando todo lo necesario para fabricar velas.

Muchos vienen con colores y fragancias para crear diferentes variedades, un inagotable arcoíris de opciones ideales para decorar el hogar, regalar a conocidos o quien dice, también para venderlas y desarrollar un negocio propio.

Es un pasatiempo relajante, y a la vez productivo, con la satisfacción del toque personal impreso en cada una de las velas.

El más vendido

El kit para fabricar velas de Maisitoo consta de cuatro paquetes de 122 g de cera de abeja natural, 50 mechas de velas, 56 pegatinas, 2 soportes de mechas,1 jarra, 8 frascos y 8 colorantes. Viene con instrucciones de armado y diseño. Todos los materiales son seguros y no tóxicos y pueden usarse con confianza. Las mechas están hechas de algodón orgánico sin plomo y sin humo, completamente quemadas y no generan residuos. Se presenta con diferentes bloques de colores: morado, amarillo, rojo y azul. Puede agregar aromas y bloques de colores para crear velas perfumadas de diversos tonos. Con derretir la cera un minuto se pueden empezar a crear velas en solo 40 minutos más. MAISITOO Kit de Fabricación para Velas,erramienta para Velas de Bricolaje,Cera de Abeja Natural ,Mechas para Velas,Jarra de Vela,Frascos para Velas,Pegatinas de Mechas para Velas,8 colorante Precio de compra: 30,69 € Ranking: 1 Premio: Moderno Puntuación: 100

El favorito

El kit de velas de Saixuan incluye moldes fáciles de usar, aromas, tintes, accesorios y cera natural. El kit incluye 4 sobres con 122 g de cera de abejas cada uno, mechas de velas, pegatinas, soportes, una jarra, 8 frascos y otros accesorios. Los aceites esenciales no están incluidos. Puede agregar sus aceites esenciales preferidos a las velas de cera de abejas para disfrutar de la paz y la comodidad de encender las velas. SaiXuan Kit de Fabricación para Velas,Herramienta para Velas de Bricolaje,Kit de Velas Perfumadas,adecuado como regalo. Precio de compra: 27,69 € Ranking: 2 Premio: Completo Puntuación: 99

El más económico

La compañía Ses presenta este kit de velas recomendado para niños o para quienes quieran iniciarse en este mundo de artesanías. Consiste en un paquete de cera perfumada de varios colores que se puede derretir y verter en los moldes haciendo diferentes capas. Si se las mezcla se pueden crear modelos con una gran diversidad de colores. El kit viene con una mecha, un recipiente para mezclar, una jarra y cinco moldes. Además sus instrucciones son fáciles de entender SES- Fabricación de Velas perfumadas, Multicolor (14925) Precio de compra: 14,34 € Ranking: 3 Premio: Básico Puntuación: 93

Para apasionados por las velas artesanas

El kit de Ryunq es ideal para quienes quieran subir de peldaño en la fabricación de velas. El set incluye un calentador, un vertedor de acero inoxidable, un termómetro, 100 mechas de algodón, 100 pegatinas, 6 dispositivos para centrar velas, 5 cajas y 1 cuchara de acero inoxidable. La placa calefactora eléctrica de 600 W se calienta rápidamente y es la ayuda perfecta para derretir la cera y hacer la vela ideal gracias a su superficie microcristalina que no produce gases irritantes durante el calentamiento. También incluye un horno de cera y un termómetro, lo que simplificará el proceso de producción. La olla de acero inoxidable tiene un mango resistente al calor para proteger las manos. RYUNQ Kit para hacer velas, kit para hacer velas DIY, kit para verter velas con placa de calefacción electrónica para derretir cera y termómetro digital, kit para hacer velas, juego de regalo de vela Precio de compra: 66,99 € Ranking: 4 Premio: Profesional Puntuación: 90

Ya sea para niños como para apasionados artesanos, estos kits proporcionan todo lo necesario para uno de los pasatiempos más relajantes, y que también ayuda a que cada hogar tenga una atmósfera de tranquilidad gracias a los aromas y colores de las velas artesanas