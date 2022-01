Las mejores palas de pádel de Decathlon para iniciarse en el deporte de moda

Cada vez más gente se está haciendo al buen hábito de realizar actividad física y alejarse de una vida sedentaria. Algunos optan por ejercitarse de forma solitaria, con prácticas como el running o el senderismo. Sin embargo, a otros les cuesta más sacar fuerza de voluntad para ir en soledad todos los días a realizar ejercicio. Y es por eso que muchos optan por los deportes en conjunto para salir de la rutina de sofá-trabajo y trabajo-sofá.

Y una de las opciones que últimamente está más de moda es, sin duda, el pádel. ¿Por qué? Es un deporte que no requiere una gran exigencia física a la hora de echar un partido con amigos, por lo que no es necesario tener una condición física de deportista de élite. Se trata también de un deporte del que no es demasiado difícil entender las mecánicas, por lo que con un par de semanas de clases es más que suficiente para defenderte. Pero sobre todo, lo más importante, porque es divertidísimo. Y lo tienes tan a tu alcance como simplemente agarrar una pala de pádel y lanzarte a la pista.

¿Qué palas de pádel escoger?

Por ello, en este artículo, vamos a hablar de algunas de las mejores palas de pádel de Decathlon, para lanzarte de una vez por todas a la pista y unirte al deporte tendencia que está cautivando a todo el mundo, a un precio bastante asequible.

PR190 Kuikma

La pala PR190 Kuikma, disponible en Decathlon por 24,99 euros.

La primera pala es de una de las marcas más reconocidas del mundo del pádel, Kuikma. Una marca que, a pesar de no ser de una gama excesivamente alta, es utilizada incluso por jugadores de élite. En el caso de este modelo, es uno de los más básicos de la marca. Se trata de un modelo ideal para aquellos en busca de tener un primer contacto con el mundo del pádel, ya que se trata de una pala de pádel ligera y manejable, ideal para familiarizarse con este deporte.

Disponible en colores naranja flourescente y verde abeto el precio de esta económica pala es de tan solo 24,99 euros, muy asequible respecto a otros modelos. Se trata, eso sí, de una pala de transición, ya que una vez aprendidas las mecánicas del juego, si se quiere dar un paso más allá, lo adecuado sería aumentar la gama.

PR 500 Kuikma

La pala PR 500 Kuikma, disponible en Decathlon por 39,99 euros.

De la misma marca, pero de una gama ligeramente superior, nos encontramos con el modelo PR 500. La principal diferencia con el modelo anterior es su peso, algo menos ligero, enfocada a aquellas personas que ya han tenido un primer contacto con el juego y buscan algo más de control en los golpes.

Disponible también en dos colores, rojo sandía y verde flourescente, esta pala, más cercana a la gama media de la marca, se puede adquirir en la web de Decathlon por 39,99 euros o también en D-Padel por el mismo precio. A pesar del ligero aumento en el precio, en términos de calidad-precio, se trata de una opción bastante interesante.

Bullpadel BP10 21

La pala PR Bullpadel BP10 21, disponible en Decathlon por 59,99 euros.

La marca Bullpadel es una de las más prestigiosas del mundillo que rodea a este deporte. No obstante, y a diferencia de algunas marcas que solo trabajan en palas deluxe, Bullpadel trabaja con diversas gamas. Si bien es cierto que no tiene esa gama creada estrictamente para principiantes a precios irrisorios, como Kuikma, sí trabaja con gamas medias aptas para aquellos en proceso de perfeccionamiento de la técnica.

Este modelo se puede encontrar actualmente en Decathlon por 59,99 euros, con un 20% de descuento por debajo de su precio original, de 74,99 euros, o también puedes hacerte con ella desde su página oficial. Su principal virtud es el equilibrio que ofrece entre peso y golpeo, lo cual le asciende a un nivel enfocado a jugadores que practican este deporte de forma asidua.

HEAD Elektra 21

La pala HEAD Elektra 21, disponible en Decathlon por 69,99 euros.

La marca HEAD es otra de las imprescindibles del mundo padelístico, con una oferta que se nutre de una gran diversidad de productos de distintas gamas. Pero sin duda, una de las más llamativas de su catálogo por su relación calidad-precio es el modelo Head Elektra 21, disponible en Decathlon por 69,99 euros.

Al igual que la anterior pala, es un diseño más pensado para aquellas personas que, tras la primera toma de contacto, ya comienzan a perfeccionar su técnica y buscan una pala con algo más de peso, pero sobre todo más equilibrada. Disponible en este tono negro combinado con azul y rosa, y también en uno combinada con amarillo y verde, una pala de esta marca siempre es un acierto.

Adidas ADIZERO LDT

La pala Adidas ADIZERO LDT, disponible en Decathlon por 79,99 euros

Por último, no podía faltar en la lista de las mejores palas de pádel la marca imprescindible en cualquier aspecto deportivo: Adidas. A pesar de no estar enfocada únicamente a ello como las marcas anteriores, la marca alemana tiene la cabeza bastante metida en el mundo del pádel, y la verdad es que sus productos están a la altura de los mejores.

Este modelo concreto, cubierto por carbón aluminizado es, a excepción del primero, el más ligero de la lista. No obstante, y a diferencia del de Kuikma, en esta ocasión eso no es un inconveniente, ya que su equilibrio neutro está perfectamente calibrado para obtener una compensación perfecta entre peso perfecto y potencia de golpeo. Disponible en Decathlon por 79,99 euros, es el modelo más caro, pero probablemente también el más completo de la lista.