Leroy Merlin deja por el suelo el precio de uno de los productos de lujo del verano

Año tras año, la llegada del verano es sinónimo de un calor asfixiante que cada uno afronta a su manera. Mientras que muchas personas optan por quedarse durante el día en el interior de sus casas, con la única compañía de un aire acondicionado, otros buscan distintas vías externas para paliar este calor. Para ambas opciones, en diversas plataformas como Leroy Merlin existen cientos de alternativas.

Y si bien estos ventiladores y derivados son una buena forma de hacer frente al calor, la mejor forma de refrescarse ante las altas temperaturas son las piscinas y el sinfín de aspectos relacionados con pasar un día caluroso a remojo, sea donde sea.

No obstante, hay personas que no tienen acceso a ningún tipo de piscina comunitaria, y, aunque tengan espacio en el jardín para ubicar algún elemento, no es un espacio lo suficientemente grande como para construir una piscina. Si formas parte de este grupo de personas y buscas combatir el calor del verano dentro del agua, Leroy Merlin te ofrece la solución perfecta.

Una solución de lujo para combatir el calor

Estamos hablando ni más ni menos que del spa de exterior hinchable, de la marca BESTWAY. Se trata de un producto fabricado a base de un material PVC, que incluye dos plazas para sentarse y compartir este espacio con cualquier ser querido, disponible únicamente en color gris.

El spa de exterior hinchable, disponible en Leroy Merlin con una gran rebaja.

Con unas medidas de 170×66170 cm, este spa circular de Leroy Merlin es la opción idónea para un jardín con un espacio lo suficientemente amplio como para colocar un elemento como este, pero no tan grande como para dar cabida a una piscina. Además de ser un espacio mucho más fácil de mantener a lo largo del año.

Tiene una capacidad total de 605 litros, además de incluir un sistema de filtración mediante cartucho, que sirve a la perfección para mantener el agua limpia. Por otra parte, cuenta con un sistema con 110 chorros, que se pueden utilizar para dar un relajante masaje de burbujas y agua caliente.

Unos chorros que se pueden controlar a través de un panel de control digital, con el cual podremos seleccionar el tipo de masajes, la cantidad de chorros que queremos activar, y un sinfín de factores que nos permiten personalizar al máximo nuestro masaje. Además, cuenta con un calentador y enfriador de agua que brinda la posibilidad de mantenerlo en activo todo el año.

También cuenta con un sistema de inflado automático que sirve a dotar de una mayor sencillez a su montaje. Pero lo mejor de todo no lo hemos comentado aún. Y es que podréis encontrar este spa de lujo en vuestro Leroy Merlin más cercano con una gran rebaja, ya que en la actualidad el precio es de solo 299 euros, 130 euros más barato de lo que marca su precio original. Calidad deluxe a un precio irrisorio.