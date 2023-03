Leroy Merlin se anticipa a la llegada del sol primaveral con un fundamental para tu jardín

Con la primavera a la vuelta de la esquina, y los primeros rayos de sol haciendo ya acto de presencia en nuestro día a día, se cuentan por miles las personas que ya preparan sus rutinas y, sobre todo, sus hogares, para afrontar esta nueva etapa del año, marcada por el buen tiempo respecto a las gélidas temperaturas que hemos vivido hace apenas semanas.

Una época del año que muchos esperan durante todo el invierno como agua de mayo, con el único objetivo de disfrutar de este buen tiempo realizando todo tipo de actividades al aire libre, ya sea en la calle, o en su propio jardín o terraza. Y en plataformas como Leroy Merlin son conscientes de ello, motivo por el cual adaptan su catálogo a estas fechas.

Leroy Merlin conforma el espacio de nuestra terraza

No obstante, a pesar de que sea una época pensada para disfrutar de este sol y este buen tiempo, también es importante equipar los espacios exteriores de nuestro hogar para que este sol no nos pase factura, ni a nosotros, ni a los elementos que conforman nuestra terraza o jardín. Y en ese sentido, no hay ningún elemento tan práctico como la pérgola de aluminio Nova.

La pérgola de aluminio Nova, disponible en Leroy Merlin.

Una pérgola que destaca en primer lugar por su enorme practicidad. Una practicidad que viene dada por los materiales que la componen. Y es que cuenta con una estructura de aluminio lacado de color negro, recubierta con un tejido dralón que le otorga una estética más atractiva. Un diseño que cuenta en su estructura con un tratamiento resistente a los rayos solares, lo cual le brinda una resistencia mucho mayor.

En total, tiene la capacidad de cubrir una superficie de hasta 9 m², lo cual es perfecto para un espacio bastante amplio de nuestro jardín, especialmente para aquellos momentos en los que queramos disfrutar de una comida con la brisa primaveral en la cara, pero sin que el sol golpee de frente. Y también es importante tener en cuenta sus medidas totales, que abarcan un total de 285x220x285 centímetros.

Un elemento perfecto para crear un espacio agradable en el que disfrutar durante los meses venideros de las buenas temperaturas y de la brisa primaveral y primavera, sin riesgo de sufrir una insolación. Y todo ello, de la mano de este útil elemento, que podréis encontrar con una gran rebaja en la web de Leroy Merlin, que deja su precio final en tan solo 730,12 euros.